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曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

確診人數上升 內陸2縣未考慮重啟室內戴口罩令

【內陸帝國訊】
本周洛杉磯縣恢復室內公共場合戴口罩令，但內陸地區縣府尚未考慮恢復口罩令。（洛縣南加大醫院）
本周洛杉磯縣恢復室內公共場合戴口罩令，但內陸地區縣府尚未考慮恢復口罩令。（洛縣南加大醫院）

洛杉磯縣7月18日起恢復室內公共場合強制戴口罩令，無論是否有接種疫苗，原因是新冠肺炎變種病毒Delta具有更強傳染力，並在社區快速傳播，每日確診人數上升。內陸河濱縣（Riverside County）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）近期COVID-19感染及入院數量增多，但兩縣尚未考慮發布強制室內戴口罩令。

過去一個月，內陸新冠肺炎感染及入院者數量均呈上升趨勢。聖伯納汀諾縣13日有117例感染入院患者，多於6月10日的41例；河濱縣當天入院病患94例，6月12日是27例。

聖伯納汀諾縣立箭頭地區醫療中心急診科醫師本寧頓表示，目前該縣幾乎所有的COVID-19感染重症患者，均未接種疫苗。

兩縣官員均表示，在重新建議及恢復戴口罩令前，需要等待觀望時機，因為重新實施這一政令，內陸地區民眾會出現爭議。

聖伯納汀諾縣縣政委員會主席哈格曼近日表示，加州6月15日取消疫情限制全面重啟後，COVID-19感染者上升有目共睹。7月4日國慶日後，感染數更高。縣府會密切關注這一趨勢及日增感染數量。目前，縣府會按照聯邦及州府要求，繼續呼籲並動員更多居民接種疫苗。

河濱縣府官員說法也類似。河濱縣公衛局發言人表示，至目前為止，縣府尚未考慮對現有口罩規定作出改變。河濱縣會繼續遵照州府先前應對疫情各項政令。河濱縣政委員會主席絲彼吉爾表示，她個人認為尚未準備好恢復戴口罩令。

口罩 疫苗 疫情

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