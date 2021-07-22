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舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

不必塞車…居家隔離成習慣 解封後仍愛賴在家裡

記者邵敏／洛杉磯報導

疫情改變很多人的生活習慣，讓人們無奈選擇隔離的同時，也帶來一些便利，有些人甚至更喜歡這一年的生活方式。出於對疫情不確定性的擔憂，也有些人選擇在社會全面開放之後繼續居家隔離。

家住亞凱迪亞市的林女士有兩個孩子，去年疫情突然來襲，打斷了一家人的正常生活，孩子無法去學校上課，先生也開始居家工作。林女士一家幾乎選擇與外界完全隔絕， 「這一年我連超市都沒去過，一直在網上買菜，和朋友也不見面，有時朋友送東西過來，就放在家門口，隔窗打個招呼，等人離開了我們再出門去拿。」

一年多的隔離生活，林女士一家從最初的不適應，到現在已慢慢習慣，「說實話我現在覺得挺好的，一直和家人在一起，網上購物也非常方便。當然我也希望孩子能夠開始正常社交，對他們的成長有幫助，但現在一下子全面開放了，說不定病例又會激增。」

林女士夫妻倆都已完全接種疫苗，但年幼的孩子還沒有資格接種，他們覺得出門會給孩子帶來感染風險，但看到周圍的朋友都逐漸恢復疫情前的生活，林女士也擔憂，他們繼續這樣居家隔離會不會讓人覺得很奇怪。

像林女士這樣的情況，在華人圈裡並不少見。洛縣心理健康署診所主管鄭佳琪（Jacqui Cheng）認為，確實有很多人習慣並喜歡上這一年的居家生活，比如居家上班的人，不用擔心上下班的堵車高峰，可以多出時間跟家人孩子相處，「可以在網上處理很多事情，現在看醫生、心理諮詢都可以在網上進行。」很多人擔心疫情開放之後，會不會失去這些便利，失去已經習慣的生活方式。

鄭佳琪指出，這一年，很多孩子都已經習慣家長每天的陪伴，現在父母重新要出門上班，孩子就會有分離焦慮，感覺自己會被拋棄，不願去學校，產生抗拒心理。孩子通常不會表達自己的心理壓力，此時父母要多留意孩子的行為改變，比如苦惱、煩躁、做惡夢，在轉變期間，家長要多跟孩子交流討論需要改變的生活作息習慣。

「當孩子說自己緊張害怕不想去學校時，很多家長通常會說，不用擔心那麼多，沒事的。」對於家長這樣的回答，鄭佳琪覺得，孩子會認為父母沒有聽到他們的聲音，「可以告訴孩子，爸媽了解你的擔心，這樣的回答是認可孩子的情緒。」在認可的同時，教孩子如何排解焦慮，比如緊張時深呼吸，調節情緒，多跟家人朋友交流，尋求幫助。

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