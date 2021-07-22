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點菜用「掃」的 付錢用手機 餐館科技化跨大步

記者李雪／洛杉磯報導
華人和主流的外賣平台在過去一年中變化非常大。（記者李雪／攝影）
華人和主流的外賣平台在過去一年中變化非常大。（記者李雪／攝影）

隨著全面復工，細心的民眾在消費時會發現不少產業都有了悄然的變化。例如一些往日常光顧的餐館也許口味沒有變，但從點餐、支付到外賣，似乎都更加「高科技」了，店員也像是科技公司員工，在平板電腦前忙碌。餐飲業者認為，在疫情的推動下，科技化已經是大勢所趨。

華人區一些餐廳花功夫開發了手機堂吃點餐程序，例如阿罕布拉市的小龍坎火鍋店。食客落座後，毋須跟店員對話，只需掃桌上的二維碼，在網頁上點選想點的菜品提交。並且同桌食客可以多人同時在自己手機上點菜，結帳時也只需點選結帳完成付款即可。

雖然這樣的系統多年前在中國大陸早已非常普及，不過這類技術在美國推動較慢。據小龍坎負責人謝先生介紹，該店倒也並非專為疫情打造這一系統，早在開業之初該店就沒有紙質菜單，「不過疫情推動了使用率」。只是現在還是有客人不理解，仍想看紙質菜單，「年輕客人接受度好一些」。

紙質菜單拜拜 掃二維碼點菜

另一些餐館也希望迎合該趨勢，但並非所有餐館都有能力可以開發自己的程序，因此乾脆將菜單上傳網路，然後把連結做成二維碼。這樣顧客也可以掃碼看菜單，減少了接觸和傳播病毒的風險，只不過顧客在手機上看到的菜單是靜態的，並不能在上面點餐，看好後還是需要向真人服務生點餐。

外賣平台的興起也是許多食客有目共睹，除了幾個美國主流的大外賣平台如Uber Eats、Doordash、Postmates等以外，針對華人和中餐市場如Chowbus、熊貓外賣、飯團、RICEPO等也在疫情這一年風聲水起。「疫情前只有小部分餐廳用，但現在第三方外賣的滲透率是非常深了」，謝先生表示。

不過他也指出一些問題，例如這些平台之間各自隔離不兼容，於是每個平台都要配一個單獨的平板電腦和打印機，「比如餐廳用五個平台，前台就要放五個平板電腦、五個打印機，搞得前台像科技公司員工一樣」。他認為目前這些網上外賣市場還是比較原始的狀態，市面上有一些公司已經有產品可以將多個平台連接起來，但是中餐廳目前還沒有一家在用。

外賣平台財務報表仍待改善

他也指出華人的外賣平台，其後端財務報表方面做得還是不太好，稅務方面一團亂，讓業主比較頭大。疫情的突然來襲，凸顯出餐廳、平台都比較混亂，這些都需要改進。

除了點餐和外賣兩方面電子化，收費方式也有極大變化。如今民眾去聖蓋博谷的許多中餐館，都會發現業者們開始使用一些無線刷卡機。聖蓋博市一家中餐館業主C女士就解釋，因為疫情後一直沒有開放堂吃，多數中餐館為了衛生也不讓食客走進餐館裡面，而是在門口的桌子取餐，如果再將信用卡拿進餐廳刷卡再拿出來也很麻煩，而老式的刷卡機都連著線，不能自由移動，因此換了新款的無線刷卡機。這類新產品相對來說方便好用，而且還支持多種支付方式。

移動支付 未來可能更普及

謝先生認為這是美國餐飲業未來必經趨勢，他表示原本去年就有政策計畫出台但是延後了，即要求業主不可以把信用卡拿走，必須在客人面前刷卡，這對POS系統設備要求有更新。另一個也必然會趨向於更多移動支付，現在很多商家都可以接受Venmo，很可能會超過信用卡的普及率。

至於之前華人區曾推廣過一段時間支付寶和微信支付，但據悉後端結算和稅務都十分混亂，令一些業主不得不放棄。

不少中餐廳換用了無線的刷卡機。（記者李雪／攝影）
不少中餐廳換用了無線的刷卡機。（記者李雪／攝影）

疫情衝擊 逼業者迎接新科技

謝先生認為，疫情從科技角度來說就是一個推動，逼著餐飲業者往前走，不得不拋棄一些過時方式。但對從業者的要求也就更高了，業者們不得不去接觸和學習這些，無論是網絡菜單、移動支付，還是如何在外賣平台上推動。

同時這些外賣平台也在不斷改善，例如Uber Eats、Doordash這些應用和一年前也很大不同，如今更像一個推廣平台，要收廣告費，這些不間斷的變化都要求從業者去不斷了解。而且這一浪潮推動力量強大，「以前你開一個餐廳可以選擇什麼都不用，做一個傳統的家庭店也很好。可現在但凡想要生意好點，就必須學習新東西」。

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