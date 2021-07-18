點取郵遞區號 可知南加各社區接種率

南加州各地區居民接種疫苗的比例，可透過互動地圖一目瞭然。（ABC）

為協助民眾瞭解自家附近的疫苗接種比例，ABC電視台特別製作了互動地圖，只要點取你所在地區，就能顯示在這個郵遞區號下的居民接種比例，讓你知道附近的免疫能力。網址為：https://dig.abclocal.go.com/kabc/ca-vaccine-tracker/SoCal_vax_zip_map.html。

接種比例最高，幾近100%的是橙縣的92637拉古納伍茲（Laguna Woods），該地區以年長者居多，接種比例為86%，接種者年齡中位數為76歲。

相對而言，聖伯納汀諾縣沙漠中的92310歐文堡(Fort Irwin)軍事基地和眷村，卻是南加 接種比例最低的社區，只有2%。

整體來看，特別是南加的都會區，貧窮、年輕有色人種的社區接種率往往偏低。郵遞區號90002的洛杉磯 市Watts區接種率只有36%，當地黑人占18%，拉美占80%，三分之一人口收入在貧窮線下。

但是郵遞區號91436的洛市Encino區卻有67%完成接種，當地81%是白人，也只有4％處在貧窮線下。另一個趨勢則是，不過富裕地區的居民普遍年齡較長，Encino中位數為47歲，Watts才28歲。

加州 整體狀況也相仿。聖塔安那的92701多為拉美裔，21%處於貧窮線下，中位年齡為30歲，僅40%完成接種。新港灘（Newport Beach）的92657多為白人，接種率達67%，貧窮線下人口僅6%、中位年齡49歲。