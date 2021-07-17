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加大嚴令戴口罩 未經豁免者禁入校園

記者丁曙／綜合報導
今年秋季開學前，加州大學所有人都要接種疫苗，未准豁免的學生將禁入校園。（記者丁曙／攝影）
今年秋季開學前，加州大學所有人都要接種疫苗，未准豁免的學生將禁入校園。（記者丁曙／攝影）

美國最大的公立大學加州大學（The University of California，UC）15日宣布，在秋季開學之前，所有學生、教職員工和其他人都需要接種COVID-19 疫苗，未經批准豁免接種的學生將禁止進入校園。

加州大學發布的一份備忘錄概述了該項強制令，要求師生員工繼續保持社交距離和戴口罩。因為具有高度傳染性的 Delta變體病毒，繼續在疫苗接種率較低的年輕人群中傳播。未經批准豁免接種疫苗的學生，將被禁止參加面對面課程、課後活動和校園設施包括住宿，並非所有課程都能提供線上教學。

加州大學總校長德雷克（中）醫學博士親自為市民施打疫苗針。（加大總校長辦公室提供）
加州大學總校長德雷克（中）醫學博士親自為市民施打疫苗針。（加大總校長辦公室提供）

加州大學總校長德雷克（Michael V. Drake）在給十位分校校長的信中說，迄今為止接種疫苗是在接觸病毒後，可預防感染嚴重疾病和死亡的最有效方法，並且能夠減少傳播病毒給那些無法或尚無資格接種疫苗的人們。

他說，該項最新的校園政策是與加州大學傳染病專家們協商的結果，以及對COVID-19和新出現變異的危險性證據的持續審查。加州大學官員們還審查了疫苗在預防COVID-19感染、住院和死亡，以及減少病毒傳播方面的安全性和有效性。

雖然加州大學早些時候曾經宣布，只有在疫苗獲得聯邦食品藥物管理局（FDA）的全面批准後，才會強制要求接種疫苗。但在醫學研究進一步證明疫苗的安全性和有效性，以及加州大學教職員工和學生表示強烈支持後，加州大學決定推行強制接種疫苗的政策。

但是，學生基於醫療、宗教和殘疾以及懷孕等原因，可以批准延期或豁免接種疫苗。所有學生必須在秋季教學日的前兩周內，提交疫苗接種證明或豁免請求。柏克萊校區（UC Berkeley）和默塞德校區（UC Merced）在8月開始秋季學期，其他校區則採用學季制度在 9月份開學。

另據《高等教育紀事報》追蹤報導，全國已有超過580家大學宣布了強制接種疫苗政策，其中包括60多家加州的高等院校，例如南加州大學（USC）、加州理工學院（Caltech）、史丹福大學（Stanford）、西方學院（Occidental）、查普曼大學（Chapman）、沛普丹學院（Pepperdine）和克萊蒙學院（Claremont）等。不過，強制接種疫苗已在加州和全國高等教育界引起了爭議，有些學生提起了法律訴訟。

加州大學 疫苗 教育

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