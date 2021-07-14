居家上班不利公司管理 溝通費時效率低

白領長期居家工作，不利於公司管理、團隊建設。（unsplash.com）

新冠疫苗逐漸普及，疫情 得到穩定控制，各行業相繼返工，其中包括一直居家工作的科技公司白領。一年多來，居家工作確實給個人帶來很多便利，比如節約通勤時間，增加與家庭成員的親密度，但對於公司管理、團隊建設等來說，也存在一些不容忽視的弊端。

家住巴沙迪那的趙先生，是洛杉磯 市中心一家科技公司的中層管理人員。自去年5月居家防疫時，趙先生開始在這家新公司工作。他說，上班一年了，辦公室還沒進去過，和同事們除了網上會議見過之外，還從未面對面接觸。作為管理人員的趙先生認為，對於科技公司來說，居家工作不利團隊管理，「在公司上班，同事之間面對面，很容易建立團隊聯繫，但大家都在家上班 ，就僅限於個別同事之間的交流，對整個團隊建設不是很好。

趙先生指出，居家工作期間遇到一些工作問題，同事之間習慣發郵件聯繫，「但很多同事不一定馬上看到郵件，及時回覆，有時處理一件事就會不斷發郵件，等待時間很長，但大家都回到辦公室上班，很多問題一兩句話就可以解決。」

家住阿蘇薩的沈先生，也是一家科技公司的工程師，對於他來說，他認為居家上班利遠大於弊，唯一不好的就是同事之間缺乏感情交流，「以前經常和同事一起吃中飯，聯絡感情，居家上班後就沒有這個條件了。」沈先生還提到，如果在辦公室上班，需要開會討論一件事，馬上就可以召集，居家就沒這麼方便，往往需提前一天預約會議時間，這樣同事才能聚在一起討論工作。

去年科技軟件公司開始居家上班模式時，很多公司曾拍手叫好，並表示疫情結束之後也可能會繼續這種上班方式。對公司來說，員工居家工作，能節約辦公場地的不少費用。但據沈先生觀察，最近幾個月，大部分公司都改變了之前的說法，要求員工陸續返工上班。

「可能開始居家工作時，公司覺得員工工作效率還行，但經過一年總結，發現一些不好的地方，比如管理方面，從領導層來說，員工出現在公司會更加方便管理。」關於居家上班的工作效率，沈先生覺得華人員工一般責任心強，比較自律，但對於其他族裔的員工，也可能出現無人監管，工作效率就會降低，在家整天不工作的也會有。

趙先生直言居家工作，精神面貌不是很好，在家相對較邋遢，經常穿著睡衣就開始工作。但出門去辦公室上班就會修飾一下自己，工作士氣會相對比較飽滿。他並因居家工作一年多運動量減少，胖了十多磅。