解封後 回公司上班新挑戰：辦公室需調整 員工不想回來

加州全面開放，員工返回公司上班將面臨哪些挑戰。（unsplash.com）

加州6月15日全面開放，意味著更多的人要回到疫情 前正常的工作狀態，特別對於一年多來以居家上班為主的公司來說，將帶來全新挑戰。

「無論管理層、還是員工都要面臨巨大調整。」洛杉磯加大 安德森管理學院經濟學家俞偉雄指出，過去一年由於疫情原因，員工被迫居家工作，現在重新回公司上班，很多現實問題都需要解決。

俞偉雄認為，首先是對於防疫 的安全考量，會不會因為返工出現感染情況，「具體到辦公室座位的設置、空調的改裝，這些都要考慮，一旦員工出現感染，公司將承擔很大的責任。 」

防疫是要務 八成想居家上班

牛津大學經濟史博士徐永泰也指出，出於安全考慮，一些公司正面臨是否需要擴大辦公空間的問題，而一些公司為了節約成本，在疫情開始時就已經置換成小辦公室，因此每家公司都有自己需要面對的難題。

除了安全考慮之外，員工是否願意回到公司上班，也是雇主和管理層無法迴避的問題。徐永泰調研相關資料發現，一家全球資訊公司對於員工願不願回去上班的調查顯示，在保證安全的前提下，69%的人覺得回去上班沒有問題；但另一份意願調查顯示，80%的人希望居家上班。

「很多員工現在已經適應居家上班，不願浪費大量通勤時間在路上，對於返回公司上班，員工也會提出自己的要求。」俞偉雄指出，對於很多大公司來說，員工居家工作不利於公司文化、凝聚力、以及團隊之間的合作。 「在這種情況下，公司和員工就需要討論，是否恢復疫情前五天上下班制度，還是實行彈性工作方式，比如三天在公司上班，兩天居家工作。」

混合式工作模式 或成新形態

關於這一點，徐永泰認為大部分公司將實行混合式的工作模式，「新員工進公司上班是非常必要的，這部分人需要進行面對面培訓；但如果想要留住有經驗的老員工，可以讓他們選擇繼續居家上班。現在很多大公司都會給員工一些選擇，慢慢實現讓員工回來上班，不會立即要求全部返工。」

俞偉雄說，大公司會更有本錢做這些彈性調整，比如谷歌公司近日宣布，兩成員工可以永久居家辦公，當然未來還會有進一步調整；洛杉磯加大的醫療系統（UCLA Health）的技術部門，七八成員工都可以繼續選擇居家工作。

俞偉雄還提到，員工返回公司上班，將促進都市核心商業圈的恢復。一年多來，辦公室白領居家上班，對於辦公大樓周圍的商家、餐廳打擊很大，「如果員工能夠返回辦公室，過去一年被拋棄的這些商家都會得到重新刺激，中小城市的核心商業圈恢復會比較快，但像洛杉磯、舊金山、紐約這些大城市商業圈的恢復就會比較慢。」

徐永泰則說，「新冠疫情對經濟重重打了一拳，很多行業都需要時間慢慢恢復，我們也要做好可能會與病毒共度餘生的準備。」