12至15歲青少年接種率低 暑期防疫要小心

12至15歲青少年疫苗接種率低 暑期出門要小心。（本報檔案照）

聯邦疾病防治中心 （CDC）13日公布的統計數字顯示，截至本周，全國12至15歲的青少年中，只有四分之一的人完全接種疫苗 ，是應打疫苗人群中接種率最低的一群。公共衛生部門表示，12至15歲的青少年也是暑期旅行最爲活躍的人群，必須特別小心防疫。

CDC的統計數字顯示，目前全國50個州的所有應該接種疫苗的人口中，48.1% 已完全接種疫苗，將近半數；同時，尚有超過半數的民眾仍未接種或未完全接種疫苗。過去七天當中，全美平均每天有29萬1296人接種疫苗，近期也是全美各州繼今年１月以來疫苗接種推進最爲緩慢的階段。全國疫苗接種日均數本周比上周下滑41%。

目前全國共有20州的疫苗完全接種率超過該接種人口半數，它們分別是加州、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、夏威夷、緬因、馬里蘭、麻薩諸塞、新罕布夏、新澤西、明尼蘇達、新墨西哥、紐約、俄勒岡、賓州、羅德島、佛蒙特、維吉尼亞、華盛頓、威斯康辛、華盛頓特區。

12至15歲青少年兩個月前開始接種疫苗，但到目前爲止，只有25％已全部完成接種，該年齡組也是接種比例最低的組群。其他16至17歲組完全接種率為37%；18至25歲為42%；25至39歲為47%；40至49歲為56%；50至64歲為66%；65至74歲為81%；75歲以上人群中，77%已完全接種疫苗。

隨著各州重新開放，暑期旅行也開始上路，不過由於密蘇里和阿肯色兩個州近期感染病例較大幅度增加，芝加哥 已要求這兩州的遊客出示特別的疫苗證明，這兩個州前往芝加哥旅行的居民，必須出示完全接種疫苗的證明，或出示在到達芝加哥之前72小時中病毒篩檢陰性證明，或隔離十天。這也是從40天以來芝加哥重新將這兩個城市加回疫苗接種證明要求城市名單中。