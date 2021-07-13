區域疫情爆發55處月增25% 洛縣：不太嚴重

華人餐廳多數比較謹慎，即使員工接種了疫苗，也都在室內佩戴着口罩。（記者張宏攝影）

洛杉磯縣衛生局正在調查縣內55處區域疫情 爆發(outbreak)事件，該數字比一個月前調查的44處增加25%。在12日報告的區域爆發調查中，20%與非醫療保健機構、非住宅的工作場所有關。

儘管洛縣每日確診人數急速上升，最近區域疫情爆發的數字增加令人擔憂，但洛縣衛生局指出，目前區域爆發數量仍遠低於2月中旬的1130處社區爆發，還不算太嚴重。

對工作場所員工，最佳保護是全面接種疫苗 。由於新冠病毒傳播增加及高傳染性Delta變體，衛生局鼓勵所有未接種疫苗、但有資格接種的人盡快接種。隨著各級學校新學年度開始，衛生局鼓勵相關師生員工全面接種。

洛縣衛生局要，求無論是在室內或車內，所有未完全接種疫苗的員工都必須戴口罩 。雇主須為所有未完全接種疫苗、且在室內工作的員工，提供口罩以供自願性使用。在與可能未完全接種疫苗的人有密切接觸環境中，員工應考慮佩戴更高級別的防護，例如佩戴兩個一般口罩或N95口罩。

雇主須向衛生局報告，任何工作場所發生的病例群(cluster)。病例群是指在14天內，在工作場所已知或報告了三個或更多確診病例。因此對於工作場所提供緩解策略、接觸者追踪、隔離和檢疫指導、有針對性的疫苗接種策略，以及協調適當的資源（包括縣流動醫護團隊和社區衛生工作者），儘早發現病例可在疫情蔓延之前控制它們，減少疫情蔓延的任何機會。

如企業違反安全要求，使員工處於危險情況，可通過電話888-700-9995，或上網www.publichealth.lacounty.gov 匿名報告給公衛局。

比較之下，華資餐廳和公司多數比較謹慎，即使員工接種疫苗，也都在室內佩戴口罩，保護自己也保護他人。而一些華人公司，如員工接種了疫苗，是否在室內戴口罩，則由當事人自願決定。