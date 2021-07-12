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面對變種病毒別慌 CDC：完全接種者不必急著打第3針

【洛杉磯訊】
尚未接種疫苗的民眾趕緊打疫苗，保護自己、家人和社區。（洛杉磯縣衛生局）
尚未接種疫苗的民眾趕緊打疫苗，保護自己、家人和社區。（洛杉磯縣衛生局）

儘管輝瑞和BioNTech表示，已準備好第三針加强疫苗，但許多醫師和公共衛生部門均表示，已全部完成接種疫苗的民眾，目前尚不需要接種加强針劑，即便是面對變種病毒，目前的疫苗仍有很高的保護作用。公衛部門也再次呼籲，尚未接種疫苗的民眾趕緊行動打疫苗，保護自己家人和社區。

輝瑞和BioNTech公司7月8日宣布，在第二劑疫苗六個月後，接種第三劑冠狀病毒疫苗，似乎對接種疫苗的人可以保持最高水平的保護。兩家公司在沒有發布任何新數據的情況下宣布這一消息，輝瑞公司發言人後來告訴媒體，他們計劃在今年8月向美國食品和藥物管理局(FDA)申請加强疫苗的緊急使用授權。

但公告發布幾小時後，FDA和疾病控制與預防中心CDC發表一份前所未有的聯合聲明，強調已完全接種疫苗的人，以及已部分接種疫苗的人，「此時不需要加強注射；未接種疫苗的人應該盡快接種疫苗，以保護自己和社區」。聲明還說：「如果科學證明需要加強劑量，我們已準備好接受加強劑量。」

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）重申，信息非常明確，如果此時已完全接種疫苗，則不需要加強注射。

公衛部門目前向民眾提出有關疫苗的幾點「已知」和「未知」：已知疫苗仍然有效，即使面對變異病毒和免疫力下降，最好的保護仍然是疫苗；已知對住院和重症監護病房的保護仍在繼續，不僅在預防感染方面，而且在降低重症程度方面，都提供非常可靠的保護，至少讓人們遠離醫院和重症監護室發揮很好的作用。

公衛部門表示，目前對疫苗未知的是，還不知道什麼時候需要第三劑疫苗。專家表示，還要更多數據來決定人們是否最終可能需要加強劑量的Covid-19疫苗。

不過，極少數人包括那些免疫功能下降的人，可能會從第三針疫苗加强針中獲益，估計這部分人口約佔全美總人口的2%-4%。

疫苗 輝瑞 美國

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