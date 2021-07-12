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防疫詐財300萬 手套男遭起訴

記者李雪╱綜合報導
丁腈橡膠手套在疫情期間一直短缺。（美聯社）
丁腈橡膠手套在疫情期間一直短缺。（美聯社）

聯邦檢察官9日宣布，聯邦大陪審團起訴一名橙縣森林湖（Lake Forest）的男子，他被指控在去年疫情個人防護設備短缺期間，謊稱自己的公司有大量現貨防護手套可以出售，要求買方支付押金，並從中套取超過300萬元的不義之財，

在大陪審團周三返回的起訴書中，來自森林湖60歲的 Christopher John Badsey，被指控犯有四項電匯欺詐罪和兩項洗錢罪，均為重罪。他於周四被聯邦調查局特工逮捕。

檢察官表示，Badsey是總部位於爾灣的公司First Defense International Security Services Corp.的所有者。

目前無法立即聯繫到Badsey置評，一名被指派代表他的聯邦公設辯護人周五拒絕討論此案。

起訴書稱，被告在2020年6至7月期間與三家公司簽訂合約，聲稱在全國所有醫院都面臨個人防護設備短缺下，他和他的公司號稱可以提供數百萬箱的丁腈手套。而這些醫院被要求支付數百萬元押金，以獲得在購買前檢查商品的許可。

起訴書稱，買家被告知可以到洛杉磯地區一個倉庫查看手套。但是當他們試圖前往時，Badsey或其公司員工會就找各種藉口說不能被檢查或送貨。

檢察官說，這些購買方公司從未收到所承諾的商品。同時，Badsey將他們存入的323萬1990元納入私囊。起訴書稱，被告用這筆錢購買一艘釣魚遊艇，並用於花在其他個人開支。如果Badsey的罪名成立，他可能面臨最高100年的監禁。

檢察官 疫情 釣魚

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