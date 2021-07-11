未接種疫苗年輕人 確診數增加

不斷上升的新增病例對洛縣非裔居民影響最嚴重，非裔疫苗接種率遠低於其他族裔。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣10日新冠病毒確診案例繼續激增，當天新增確診案例1094例，新增死亡八人，住院人數也在穩步上升。

洛縣 因疫情傳播加劇，住院人數在穩步上升，從9日的336人增加到373人，截至10日（周六）重症監護病房有79 人，低於前一天83人。洛縣衛生局10日表示，在未接種疫苗 的年輕居民中，疫情確診人數增加。在10日新增的1094例中，83%是50歲以下的人群，其中70%新增來自18歲至49歲居民。

衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，隨著病例增加，讓更多人接種疫苗的緊迫性日益上升。近100% 的新病例發生在未完全接種疫苗的人群。洛縣所有的新冠疫苗都非常有效保護民眾免受嚴重疾病的侵害，其中也包括Delta變體。洛縣衛生局仍然專注於公平地將疫苗和高質量的健康信息帶給各個社區的所有人，特別是那些受到疫情嚴重打擊的社區。

目前Delta變種被認為是造成印度、英國及其他地區大規模感染的原因。聯邦官員曾說過，該變體也是造成美國大多數新增感染的原因，中招的絕大多數是未接種疫苗的居民。

洛縣每日檢測陽性率為2.4%。截至周五，滾動病毒檢測呈陽性的七天平均比率為 2.4%，略低於周四報告的2.5%，但高於一周前的 1.5%和 6月中旬的 0.3%。

不斷上升的新增病例對洛縣非裔 居民影響最為嚴重，非裔居民社區疫苗接種率遠低於其他族裔。費若表示，5月至6月底，非裔居民新增感染人數從每10萬名居民38人增加到65人。

費若表示，聚會和室內人數多導致居民被感染的機會增加，那些沒有接種疫苗的人，要在室內戴口罩和保持良好的衛生習慣。但接種疫苗顯然是預防感染的最有效方法。

在 16 歲及以上的縣居民中，69% 的人至少接受過一劑疫苗，60% 的人已完全接種。疫苗接種率在年輕的非裔居民中特別低，只有28%的18歲到29歲的人接種了疫苗。