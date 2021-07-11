我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

未接種疫苗年輕人 確診數增加

記者張宏／綜合報導
不斷上升的新增病例對洛縣非裔居民影響最嚴重，非裔疫苗接種率遠低於其他族裔。（記者張宏／攝影）
不斷上升的新增病例對洛縣非裔居民影響最嚴重，非裔疫苗接種率遠低於其他族裔。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣10日新冠病毒確診案例繼續激增，當天新增確診案例1094例，新增死亡八人，住院人數也在穩步上升。

洛縣因疫情傳播加劇，住院人數在穩步上升，從9日的336人增加到373人，截至10日（周六）重症監護病房有79 人，低於前一天83人。洛縣衛生局10日表示，在未接種疫苗的年輕居民中，疫情確診人數增加。在10日新增的1094例中，83%是50歲以下的人群，其中70%新增來自18歲至49歲居民。

衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，隨著病例增加，讓更多人接種疫苗的緊迫性日益上升。近100% 的新病例發生在未完全接種疫苗的人群。洛縣所有的新冠疫苗都非常有效保護民眾免受嚴重疾病的侵害，其中也包括Delta變體。洛縣衛生局仍然專注於公平地將疫苗和高質量的健康信息帶給各個社區的所有人，特別是那些受到疫情嚴重打擊的社區。

目前Delta變種被認為是造成印度、英國及其他地區大規模感染的原因。聯邦官員曾說過，該變體也是造成美國大多數新增感染的原因，中招的絕大多數是未接種疫苗的居民。

洛縣每日檢測陽性率為2.4%。截至周五，滾動病毒檢測呈陽性的七天平均比率為 2.4%，略低於周四報告的2.5%，但高於一周前的 1.5%和 6月中旬的 0.3%。

不斷上升的新增病例對洛縣非裔居民影響最為嚴重，非裔居民社區疫苗接種率遠低於其他族裔。費若表示，5月至6月底，非裔居民新增感染人數從每10萬名居民38人增加到65人。

費若表示，聚會和室內人數多導致居民被感染的機會增加，那些沒有接種疫苗的人，要在室內戴口罩和保持良好的衛生習慣。但接種疫苗顯然是預防感染的最有效方法。

在 16 歲及以上的縣居民中，69% 的人至少接受過一劑疫苗，60% 的人已完全接種。疫苗接種率在年輕的非裔居民中特別低，只有28%的18歲到29歲的人接種了疫苗。

疫苗 洛縣 非裔

上一則

遊民滿街頭、兇案激增 賈西提外放留爛攤子

下一則

南巴市療養院防疫不當 致50人感染1死亡 法官裁定仲裁

延伸閱讀

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售
「龐德女郎」蕾雅瑟杜確診 已打過2劑疫苗仍驗出陽性

「龐德女郎」蕾雅瑟杜確診 已打過2劑疫苗仍驗出陽性
不用慌：已種疫苗者不急打第三針

不用慌：已種疫苗者不急打第三針
Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留

Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留
中外交部：中國已向全球提供5億劑新冠疫苗和原液

中外交部：中國已向全球提供5億劑新冠疫苗和原液
古巴國產COVID疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支

古巴國產COVID疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沐浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」