洛縣大都會交通局設Soto疫苗站 注射不問身分

Metro再開第七家疫苗站。（本報檔案照）

洛杉磯 縣大都會 交通局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority）7日宣布開放第七家公共疫苗 站，地點位於播佑岡（Boyle Heights）金線Soto站附近。

該疫苗站位於Soto站南部，地址為2330 E. First St.。該站點每周三、五、六中午12時至晚上7時開放，年齡在12歲及以上的民眾均可施打，但是小孩需在父母監護下才能接種。該疫苗站同時提供免費新冠病毒測試，民眾無需出示合法身分證明或醫療卡，就可以測試、接種疫苗。該站點接受未預約直接前來的民眾，但民眾也可以提前在網上預約：vaccine.fulgentgenetics.com。

大都會交通局開設的疫苗站點還包括：Metro聯合廣場站，綠線位於霍桑市（Hawthorne） Crenshaw/105的車站，嘉甸那市（Gardena）的捷運中心（the Harbor Gateway Transit Center），藍線洛杉磯的 Del Amo車站，艾爾蒙地捷運總站（El Monte Metro station），還有一個在播佑岡的339 N. Fickett St.。