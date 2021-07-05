新冠Delta變種說分明 潛在風險大

關於新冠病毒Delta變種，為什麼有人擔心，有人不擔心。（unsplash.com）

隨著加州 全面重啟，新冠病毒Delta變種引起普遍關注，政府發出警告，對於未接種新冠疫苗 的民眾，Delta將帶來潛在重大風險。

美國 現有疫苗被認為對Delta變種有效，就像疫苗對所有已知變種有效一樣，但數千萬未接種疫苗的人可能處於脆弱狀態。傳染病學專家指出：「如果你接種了疫苗，那就沒什麼可擔心的，如果你沒有接種疫苗，那你可能會被感染。」

什麼是Delta變種病毒？

Delta病毒也稱為B.1.617.2，首先在印度被發現。 Delta變種的傳播性可能是傳統菌株的兩倍。如今已成為加州排名第一的變異病毒株，達三成五，6月病例比5月爆增近七倍。

Delta比其他變體更致命嗎？

雖然已知Delta變種更具傳染性，但它是否會比其他病毒變種引起更嚴重的疾病，專家們存在分歧。

「越來越多的年輕人受到Delta變種病毒的感染，他們被送到醫院救治，這不是一個好兆頭。」Scripps Research Translational研究所所長Eric Topol博士說，相比之下，40歲以下的年輕人，很少因為感染傳統菌株住院，「但是沒有證據表明，Delta變體比其他變體更容易導致死亡。」

Delta病毒對兒童有何影響？

Gandhi說，從目前跡象來看，幼兒的感染風險似乎沒有增加。兒童不太可能感染新冠病毒，因為他們鼻子中稱為ACE2受體的蛋白質要比成年人少得多，新冠病毒需要進入這些蛋白質才能感染身體。

疫苗對於Delta效果如何？

目前已證明對Delta變體有效的疫苗，包括兩劑輝瑞疫苗和兩劑AZ疫苗的接種。 AZ疫苗在英國被廣泛使用，但尚未授權在美國使用。最近研究發現，接種兩劑輝瑞疫苗，對由Delta變體引起的有症狀的疾病有效率為88%，對住院的保護率為96%。

Delta是否威脅加州重啟？

專家說，目前Delta變體尚未威脅加州重啟，因為現在接種疫苗的人很多。目前最值得關注和擔心的，是未接種疫苗的部分人群。