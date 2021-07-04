戴口罩有助防疫 沒打疫苗更要戴

洛縣公共衛生局長費若在本月的全面重開記者會上。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣衛生官員提出新的室內戴口罩 建議，讓不少打過疫苗 的民眾也擔憂，害怕這是否意味著自己打的疫苗對Delta變種沒有防禦力。華裔流行病學醫師黃重德強調，現在的疫苗對Delta變種還是有效的，而大部分感染Delta的患者都是沒有打過疫苗的。而且打過疫苗的人即使感染，病情也很輕。

他認為，洛縣再次收緊戴口罩的要求，有一點像是回到之前，但其實是一個變通方法。原則上打過疫苗是可以不戴口罩，但因為公共場合又不知道其他人打沒打過，於是縣府乾脆提倡大家都戴口罩。該政策並非意味著疫苗失效。

他表示，如今很多民眾不打疫苗的還是不想打，這樣的話從公共衛生角度來講，縣府知道有這麼多人不想打，又無法知道身邊的人打沒打，那這些人在公共場所來來去去對大家都不太好。加之Delta變種傳播力確實又很強，才出此政策。

對於疫苗對Delta變種的防疫力，黃重德表示，各項研究的數據不太一樣，但大體來說都會比早先的毒株低一些。他17日在權威的醫學雜誌上了解到的報告是，例如輝瑞 疫苗對原先的新冠病毒保護力是95%，但對Delta變種的保護力就降到87.9%，而綜合抗體則降至一半；AZ本來是79%，而對Delta變種是59.8%。

原則上來說，因為Delta變種來勢洶洶很容易進入細胞，例如以前的病毒假設需要360幾個會引起感染，Delta變種可能只需要一半的數量就能夠引起感染，因此如果沒有採取特別預防措施的話，會有更多人感染Delta變種。

除了沒有打過疫苗的人建議一定要戴口罩，他指出，年紀比較大或免疫力低的民眾，即使打過疫苗但可能對疫苗反應不像一般民眾那麼好，例如一般人對輝瑞、莫德納疫苗的反應可以達到94、95%的防護，而年紀大一點的人可能只有80%左右，再加之一般疫苗對Delta變種的保護力又沒有那麼強，因此還是非常建議戴口罩。

黃重德表示，其實所有民眾如果習慣的話，「繼續戴口罩沒什麼關係，又沒有什麼壞處」。除了有一些人對口罩材質可能有些過敏，但如果沒有副作用的話就最好戴著。尤其口罩也還有別的好處，例如普通的肺炎、流感的患者，他這一年多以來都遇到不少了，何況還能一定程度防空汙，好處多多。雖然縣府也沒有強制戴口罩，「不過建議戴就戴吧，盡量支持，這樣社會更安全」。