打嬌生仍染疫者多 醫籲追加別牌第二劑

有醫生指出一些雖接種疫苗，但仍感染Delta變種的患者中，大多是接種了嬌生疫苗。（路透）

隨著越來越多的人接種疫苗 ，官員們正在討論嬌生 公司唯一獲得FDA批准的單劑式疫苗，是否需要再加一針注射，以防止Delta變種病毒 。有醫生指出一些雖然接種了疫苗，但仍感染Delta變種的患者中，大多是接種了嬌生疫苗的患者。

Angelique Campen博士是正在討論接種嬌生疫苗的人，是否需要接種第二劑的健康專家之一，而且認為第二劑要使用輝瑞或莫德納疫苗，以獲得足夠保護免受該變種影響。

「在數周都沒有新冠病毒患者後，我可以用一些事例來說明目前看到的緊急情況。我開始看到更多的新冠病毒病例進來」，Campen說，「而我確實知道有同事注射了加強針」。Campen是布班克（Burbank）的Providence St. Joseph's醫療中心的急診科醫生，她在接受CBS採訪時表示，她和全國各地的同事都注意到了一種趨勢。

「雖然接種了疫苗，但最終檢測結果還是呈陽性，而十次中有九次都是接種嬌生疫苗的患者」，她說。

目前CDC還未推薦加強注射，稱沒有足夠數據表明嬌生疫苗對Delta變種的保護作用較小。

Dignity Health的Suman Radhakrishna博士則表示，嬌生疫苗確實證明對英國變種的效果不佳，因此人們可能認為它對Delta變種的效果也不佳。不過到目前為止的發現仍認為，接種過疫苗的人患重病，和需要住院治療的可能性還是會較小。

嬌生發言人在一份聲明中告訴CBS，他們正在試驗以評估其疫苗加強劑量的必要性和時間，並補充說他們「正在監測Delta變種……並正在測試由我們的新冠疫苗引出的免疫反應，是否也能針對這種菌株，並能夠在實驗室環境中中和它」。