我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

打嬌生仍染疫者多 醫籲追加別牌第二劑

記者李雪／綜合報導
有醫生指出一些雖接種疫苗，但仍感染Delta變種的患者中，大多是接種了嬌生疫苗。（路透）
有醫生指出一些雖接種疫苗，但仍感染Delta變種的患者中，大多是接種了嬌生疫苗。（路透）

隨著越來越多的人接種疫苗，官員們正在討論嬌生公司唯一獲得FDA批准的單劑式疫苗，是否需要再加一針注射，以防止Delta變種病毒。有醫生指出一些雖然接種了疫苗，但仍感染Delta變種的患者中，大多是接種了嬌生疫苗的患者。

Angelique Campen博士是正在討論接種嬌生疫苗的人，是否需要接種第二劑的健康專家之一，而且認為第二劑要使用輝瑞或莫德納疫苗，以獲得足夠保護免受該變種影響。

「在數周都沒有新冠病毒患者後，我可以用一些事例來說明目前看到的緊急情況。我開始看到更多的新冠病毒病例進來」，Campen說，「而我確實知道有同事注射了加強針」。Campen是布班克（Burbank）的Providence St. Joseph's醫療中心的急診科醫生，她在接受CBS採訪時表示，她和全國各地的同事都注意到了一種趨勢。

「雖然接種了疫苗，但最終檢測結果還是呈陽性，而十次中有九次都是接種嬌生疫苗的患者」，她說。

目前CDC還未推薦加強注射，稱沒有足夠數據表明嬌生疫苗對Delta變種的保護作用較小。

Dignity Health的Suman Radhakrishna博士則表示，嬌生疫苗確實證明對英國變種的效果不佳，因此人們可能認為它對Delta變種的效果也不佳。不過到目前為止的發現仍認為，接種過疫苗的人患重病，和需要住院治療的可能性還是會較小。

嬌生發言人在一份聲明中告訴CBS，他們正在試驗以評估其疫苗加強劑量的必要性和時間，並補充說他們「正在監測Delta變種……並正在測試由我們的新冠疫苗引出的免疫反應，是否也能針對這種菌株，並能夠在實驗室環境中中和它」。

疫苗 嬌生 變種病毒

上一則

Delta-plus傳染力更強？ 專家：打疫苗可防

下一則

洛市公共設施將禁遊民紮營 華人不看好

延伸閱讀

研究疫苗混打效用 新加坡推「先mRNA、後科興」計畫

研究疫苗混打效用 新加坡推「先mRNA、後科興」計畫

以色列又拿「快過期」疫苗跟別國換 與英國協商破局

以色列又拿「快過期」疫苗跟別國換 與英國協商破局
研究：嬌生抗Delta有效 保護力可持續8個月

研究：嬌生抗Delta有效 保護力可持續8個月
UCLA多語言疫苗資訊平台促進邊緣社區接種

UCLA多語言疫苗資訊平台促進邊緣社區接種
Delta變異株肆虐亞洲多國 疫情拉警報

Delta變異株肆虐亞洲多國 疫情拉警報
路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
圖為上周發生在蒙市丁胖子廣場停車場的搶劫案。（本報檔案照）

洛縣知名商場三名華女拎的包 眾目睽睽下連續被搶

2021-06-27 19:32

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻