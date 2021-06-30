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打疫苗？19%年輕人觀望 有人鐵齒就是不打

記者楊青／洛杉磯報導
疫苗接種人觀望，有人鐵心不打。（洛杉磯縣衛生局）
疫苗接種人觀望，有人鐵心不打。（洛杉磯縣衛生局）

一方是政府推出各種獎勵鼓勵民眾接種新冠疫苗，一方則是疫苗接種數字無突破性上升。凱撒醫療集團最新統計和民調顯示，目前坐等觀望比例最高的人群為18至29歲的年輕人，19%的年輕人表示「看看再説」；非裔和拉丁裔則是觀望比例最高的族群；共和黨則有最多的「老鐵」，27%的受訪者表示「絕不打疫苗」。

凱撒醫療集團家庭基金中心kff.org的民調分爲「已接種疫苗」、「看看再說」、「如果一定要求就接種」、「絕不接種」等四種。調查結果顯示，12%的民眾目前對接種疫苗繼續抱持觀望態度，以不同年齡群劃分，18至29歲的占19%，30至49歲的14%，50至64歲的10%，65歲以上的4%；白人中10%持觀望態度，非裔22%，拉丁裔15%；共和黨12%，民主黨6%，無黨派人士17%；城市居民13%，郊區居民12%，鄉村居民11%。

被調查者中66%的人已全部完成疫苗接種，其中65歲以上群眾84%已完成接種，比例最高；其次是50至64歲人士有72%，再次是30至49歲的56%和18至29歲的55%。受訪者中67%的白人已打疫苗，拉丁裔為64%，非裔60%；以黨派劃分，民主黨接種疫苗比例為88%，共和黨50%，無黨派61%；城市居民71%，郊區居民64%，鄉村居民60%。

令政府和公共衛生部門關注的是，受訪者中13%的人表示他們「無論如何都不會接種新冠疫苗」，以年齡劃分，30至49歲人群比例最高，20%的人表示自己不會接種疫苗。其他不願接種疫苗的族群，15%的白人表示絕不打疫苗，排行第一；拉丁裔9%，居二；非裔6%，居三。以黨派劃分，高達27%的共和黨受訪人表示自己不會接種新冠疫苗，民主黨人為3%，無黨派人士為11%。

「絕不接種疫苗」的人群中，其居住環境也有很大區別，7%的城市居民表示自己不會接種疫苗，郊區居民不打算接種疫苗的比例為15%，住在鄉村的居民中，高達24%的人表示，自己無論如何都不會接種疫苗。

疫苗 共和黨 非裔

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