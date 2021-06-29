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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

數位疫苗注射條碼無效？加州衛生局：防洩個資

編譯組／綜合報導
加州的疫苗注射數位紀錄卡，可上網填寫。(加州公共衛生局網頁)
加州的疫苗注射數位紀錄卡，可上網填寫。(加州公共衛生局網頁)

一些加州人可能注意到，加州新冠肺炎疫苗數位接種紀錄上面的QR codes二維碼，掃描時似乎無法找到任何資訊。根據加州公共衛生局，這個11天前上線的驗證系統，是「故意」讓民眾無法透過上面的二維碼，掃描到任何訊息，而非系統錯誤。

每個疫苗紀錄中包含的二維碼，看起來就像音樂會門票或餐廳菜單上熟悉的QR code方塊圖，其所包含的是讓該紀錄成為智能健康卡（Smart Health Card）。該紀錄提供加州人應該收到與紙本紀錄卡相同的訊息，但二維碼本身，只能通過兼容的設備或應用程式app正確掃描。從加州的角度，這提供了額外的個人資料隱私安全保護。

加州新冠肺炎疫苗工作小組新聞秘書Sami Gallegos表示，依照設計，任何二維碼閱讀器旨在讀取代碼，但他們看到的內容並不是特別有用。持有人的姓名、出生日期、疫苗接種資訊等，是擁有QR code二維碼閱讀器的人，都不容易讀取。

另方面，若有人擁有能兼容智能醫療卡的閱讀器，可解釋二維碼包含的內容，則掃描後會出現一個數位簽名，和一個指向加州公眾紀錄的連接鑰匙。

加州首席技術官員Rick Klau稍早時指出，「我們正對該二維碼進行數位簽名，以辨認其真偽。」

Gallegos說，未來幾周將發布一個驗證應用app，這是一個非營利組織開發出的新冠肺炎健康狀況檢查方式。

加州在6月18日推出數位系統，替居民提供一種簡單的方式了解他們自己的紀錄，證明接種過疫苗。

該系統可透過「我的疫苗紀錄」（My Vaccine Record），從加州免費登記維護和訪問的紀錄中提取資料。官員強調，數位紀錄不是「疫苗護照」，而是為了方便。

加州政府並未要求將疫苗接種與否，作為進入某地的單一必要條件。但州府對於至少5000人的室內活動，規定參加者必須證明他們已接種疫苗，或持近期陰性驗證報告。至少1萬人參加的戶外活動，也建議使用類似證明，但不是必要。

然而私人別企業、場所或地方政府的衛生官員，有權力在某些情況下進行疫苗驗證。如舊金山市將要求所有市府雇員接種疫苗。

需要更正或完成疫苗接種紀錄的人，可在網上完成表格，鏈接是：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/unmatched

疫苗 加州 新冠肺炎

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