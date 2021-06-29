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1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

疫情趨緩 聖地牙哥要求重啟美墨邊境

編譯組／綜合報導

包括聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）與邊境多個城市領導人共同要求，期盼聯邦重啟美墨邊境，指除非邊境完全開放，否則我們不能完全恢復到新冠肺炎疫情前。

自新冠肺炎疫情大流行，2020年3月美墨邊境關閉陸路過境站，禁止非必要旅行至今。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）日前宣布邊境管制措施，將持續至7月21日。與此同時，兩國邊境疫苗接種工作仍持續。

當天格洛里亞與帝國海灘（Imperial Beach）市長Serge Dedina、國家市市長（National City）Alejandra Sotelo-Solis和聖地牙哥縣政委員Nora Vargas，參觀目前關閉的邊境口岸附近一個跨境疫苗接種站。

格洛里亞在記者會中表示，「我們已看見疫苗接種率上升，感染率下降，推動重啟邊境是有道理的。」

在聖地牙哥縣，約77%的12歲及以上居民，已接種至少一劑疫苗，約65%居民完全接種疫苗。

與此同時，墨西哥邊境下加州（Baja California）居民正在全面施打美國政府捐贈給墨西哥超過100萬支嬌生疫苗。至24日止，根據下加州衛生官員最新數據，已有近60%符合條件者完成疫苗接種。

Dedina說，「人們正在蒂華納（Tijuana）和下加州北部接種疫苗，這是個好消息，我們需要開放邊境。」

他並用西班牙文補充道，「重啟邊境是當務之急，不是明天，是現在。」

關閉邊境造成的經濟影響廣泛。Vargas說，在San Ysidro，近200家嚴重倚賴蒂華納過境旅客的商家被迫關閉。

San Ysidro商會上個月估計，從2020年3月至2021年3月，各企業商家銷售額與工作崗位，共損失超過6億4400萬元。

Sotelo-Solis並表示，墨西哥和美國聯邦當局，是時候考慮民眾受影響的現實了。

格洛里亞說，他已與拜登政府官員保持聯繫，並了解邊境將在什麼條件或指標下重新開放，進行必要旅行。

美墨邊境 疫苗 加州

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