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台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

疫苗奏效 過去5周洛縣醫護沒人疫歿

記者謝雨珊／綜合報導
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

自從醫護人員去年開始接種新冠疫苗，洛杉磯縣醫護人員確診率大幅下降並維持在低點。去年12月的最後一周，洛縣每日新增將近2000名醫護人員確診。上周數據顯示，每日僅24名醫護人員確診。隨著疫苗施打普及，自4月10日當周迄今，洛縣新增醫護人員確診病例每周保持在50人以內。過去五周內，洛縣醫護人員染疫而亡的人數為零。

洛縣公共衛生局局長費若表示，洛縣確診人數維持在低點，主要歸功於大眾配合接種疫苗。洛縣仍有些人未打疫苗，建議這群人最好繼續戴口罩，做好防疫措施。

為了鼓勵大家接種疫苗，在7月1日之前去洛縣各大疫苗接種站，注射疫苗的18歲及以上民眾，都有機會獲得大獎。這次推出的兩項獎品分別為：六旗（Six Flags）主題樂園季票、洛杉磯縣動物園（LA Zoo）、自然歷史博物館（Natural History Museum）、La Brea Tar Pit博物館、及加州科學中心（California Science Center）等系列門票。衛生局將透過電子郵件或電話通知中獎者。

洛縣26日新增366人確診、7人染疫死亡。確診率為0.8%。衛生局也鼓勵12歲及以上者接種疫苗。

洛縣 疫苗 博物館

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