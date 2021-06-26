洛杉磯縣確診連6周上升 接種可抗疫

洛杉磯縣每天新增確診人數25日再次小幅上漲，新增336例，死亡人數新增5人，打疫苗依然是最佳防護。（檔案圖）

洛杉磯縣每天新增確診人數25日小幅上升，新增336例，死亡人數新增5人。增長已持續六周，洛縣 衛生局官員繼續敦促人們接受檢測 ，即使接種疫苗 ，被感染也會出現病毒症狀。

洛縣每日檢測陽性率也有所上升，25日上漲到0.8%，高於24日的 0.74%。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）24日表示，平均每日感染人數、住院率和檢測陽性率略有增加。隨著傳染性Delta變種病毒的持續傳播，對那些未接種疫苗的人群存在危險，建議他們盡快接種疫苗，且戴口罩和保持社交距離。

費若在25日一份聲明中表示，雖然洛杉磯新冠死亡人數急劇下降，但是在未接種疫苗的成年人群感染後死亡率幾乎 100%，且感染後住院的人也達到99%。雖然可通過戴口罩和保持社交距離來防疫，但是防疫最強大的工具就是接種疫苗。

24日新增確診人數為314例，費若稱這是自 5 月 15 日以來最高單日數字，顯然25日新增的病例還在持續增加。

根據官方發布的統計數據顯示，去年12 月 7 日至今年 6 月 7 日期間，感染人群中99.6%沒有接種疫苗，因新冠病毒住院的人98.7%未接種疫苗。死亡人群中99.8%的人沒有接種疫苗。

截至 6 月 20 日，洛縣已接種超過 1020 萬劑疫苗。年齡在 16 歲及以上洛縣居民67% 接種至少一劑，且 58% 的人完全接種疫苗。洛縣將繼續為人們提供疫苗接種激勵措施，從25日到7月1日，在洛縣接種的人可有機會獲得六旗、洛杉磯動物園、自然歷史博物館和加州科學中心等門票。

好萊塢碗（HollywoodBowl)27日上午10時到下午2時將為400人免費接種疫苗，且隨機抽取 100張2021年好萊塢碗音樂會的門票。