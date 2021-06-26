疫情後交通 南加尖峰時刻縮短

後疫情時代，連洛杉磯的交通模式都改變了。（檔案圖）

後疫情 時代，公路上車子逐漸增多，洛杉磯 貌似又回到以往交通壅塞的狀態。但調查發現，後疫情時代早晚交通高峰時段比疫情前短，尤其是下午的交通高峰比以往提早且更早結束。

調查數據顯示，雖然目前洛杉磯的交通壅塞正在迅速接近疫情前狀態，但交通流量已發生變化。下午通勤高峰比早上恢復得更快，許多路段還比較暢通。早晚高峰時間都比以前短，晚高峰在晚間7時前結束，而不是疫情前的8時或更晚。

交通數據公司Inrix 分析師Bob Pishue表示，現在交通幾乎和疫情之前一樣糟糕，但全天交通情況發生變化。未來幾個月將確定是否疫情改變了洛杉磯一百多年來的交通狀況。

發生變化的一個因素是公司對員工返回辦公室政策的靈活性，一些公司允許員工每周有幾天遠程辦公。人力資源管理協會最近的一項調查發現，至少70% 的美國僱員表示，他們更願意使用辦公室和居家工作的混合時間表或全職遠程工作。

另一個問題是有多少乘客往返乘坐公共汽車 、火車和地鐵？公共交通在疫情期間遭受重大打擊，現在乘客量開始再次攀升。時間會證明這些數字是否會恢復到2020年之前水平，以及有多少人放棄公共交通而選擇汽車。

目前最可預測的時間段可能會在9月出現，屆時學校將在一年多以來首次全面開學，返校總是讓交通狀況惡化，2021年也不例外。

現在很少有人相信2020年最瘋狂的預測會成真，即疫情會改變洛杉磯聲名不佳的交通狀況。但行為和經濟的變化，包括工作、學校和休閒旅行可能決定新常態。

洛杉磯加州大學交通研究所所長Brian Taylor說，當人們提到交通時，通常是在談論兩個變量，一個是車輛出行，這個意味著人們駕駛多少汽車：另一個是交通壅塞，這就是造成延誤的原因。目前，汽車出行正在增加，部分原因是更多企業和活動正在開放，促使人們開車更頻繁、離家更遠。

但Taylor說，擁堵是空間和時間結構，這意味著當許多人同時前往同一目的地時，就會發生壅塞。隨著人們恢復正常模式，交通壅塞將恢復。疫情後人們是否會重新按照時間和空間來安排他們的生活。如果人們回到疫情前的生活和工作模式，駕駛和交通壅塞可能會回到之前的狀態。