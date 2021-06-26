重啟後旅遊團 主打小型客製化

為豐富遊客的遊玩體驗，帶團導遊不僅是黃石的專家，且是資深旅攝影拍專家。（海鷗提供）

主打獨自旅遊、小型旅遊團和客製化深度的疫情 新常態旅遊(New Normal)在逐漸改變南加華人 社區傳統旅行形態。經過疫情，遊客更注重旅行安全和品質，南加華人旅行社業者順應疫情帶來的改變，調整以往低價走量模式，開拓精品團和新鮮路線。

以目前南加不少旅行社都推出黃石旅行團為例，如何脫穎而出，讓遊客留下深刻印象成為關鍵。海鷗旅行社業者應馳宇（Maggie Ying）表示，這是一個有門檻的經典線路，黃石路況複雜，園內小木屋預訂有難度，且多個區域沒有網絡信號。經歷過疫情，不少本地遊客不再喜歡拼團低價和走馬看花，他們更傾向住更舒適安全的酒店，想去更小眾景點。因此他們將產品精品化客製化，推出多條包團的黃石高品質路線，包括七天和八天的純玩品質團以及安全和私密頂級的極品黃石8日遊等。不僅遊遍黃石16個景點、西峽谷、馬蹄灣、羚羊彩穴等經典景點。還安排入住黃石公園的木屋、及入住西峽谷木屋，讓久在都市裡民眾能看到久違的銀河星光，欣賞黃石特有的日出日落。

海鷗旅行社業者應馳宇（Maggie Ying）認為危機就是轉機，機會是留給那些有準備和敢於創新的人。（應馳宇提供）

她說，為豐富遊客的遊玩體驗，帶團導遊不僅是黃石專家，且是資深攝影旅拍專家，在行程結束後會贈送每組旅客精修電子照五張作為紀念。同時為滿足客人健康訴求，還安排體力範圍內的黃石園內健行。讓大家能融入黃石，從不同角度看黃石。因為各種開銷價格上漲，今年精品團價格比疫情前貴40%到50%，但從目前市場反應來看，消費者願意花錢享受精品，黃石豪華小眾團到7月中旬的團基本已訂光。

疫情對南加旅行社無疑是滅頂之災，但是應馳宇認為危機就是轉機，機會是留給那些有準備和敢於創新的人。她說，海鷗最大優勢是對資源的掌控，尤其是酒店房間，他們一年在拉斯維加斯各大酒店有10萬個房間、有黃石小木屋獨家供應，早在今年3月對未來疫情發展還不太清楚時，他們就對酒店房間提前預定，保證其他人訂不到房間時，他們能占據優勢。暑假過後，她相信聖誕節前會有旅遊熱潮，計畫推出阿拉斯加溫泉滑雪極光、夏威夷和坎昆等精品路線，只有不斷創新和變化才能適應客人的需求。

黃石公園是有門檻的經典線路，路況複雜，園內小木屋預訂有難度，且多個區域沒有網絡信號。（海鷗提供）

歐之旅旅行社業者Debbie黃也贊成未來走客製化和小眾路線，她表示，歐洲路線現在還沒有辦法知道全面開放的程度，9月以後預計可去冰島、瑞士、希臘、土耳其這些地方。不過團組會更加小眾，控制在25人以內。

美國國內線路也要多方面發展，帶來更多新意。Debbie黃表示，很多客人希望試著在國內玩，且要求新鮮路線。因此他們8月開闢西雅圖賞楓之旅、10月有9天的芝加哥大霧山鐵道之旅，未來也會出西雅圖鐵道之旅，坐火車沿途看風景。他們有20多年客製團的經驗，雖然現在價格比疫情前貴一些，但只要是特別的新產品，客人也會接受。