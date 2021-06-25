疫期延繳租金未列亞裔 遭質疑

加州Housing Now執行長Francisco Dueñas。（會議影音截圖）

加州 住房政策專家與少數族裔社區24日呼籲加州政府新財年預算繼續延長延緩租金 期限，擴大對不交租金的住戶保護，降低驅逐。但保護範圍將亞裔 和白人列為「未受嚴重衝擊族群」，引起亞裔和華人社區反彈。

西部中心（Western Center）貧窮與法律政策研究員Tina Rosales、加州預算與政策中心（California Budget and Policy Center）政策分析員 Sara Kimberlin、加州Housing Now執行長Francisco Dueñas，24日在加州少數族裔媒體服務中心主辧的探討﻿加州住房差距加大，以及驅逐房客、房貸加重和房荒。根據哈佛房屋研究聯合中心的新數據，全美住房差距日益加大，而該現象以加州最為嚴重。

Tina Rosales表示，加州疫情期間的房租延緩政策比其他州更爲寬鬆，但加州近期的房客驅逐令實施情況也比其他州多。加州議會預計在本周達成一個協議，可能向房東提供18個月的相關補助，補助總金額52億元，加州房租延緩期限可望繼續延長至9月31日。她認為，在補貼房東的同時，加州要創建更多的平價房屋，但這些房屋建造要採取公平的方式，減少對少數族裔和弱勢社區影響。

Sara Kimberlin表示，從目前數據看，受到房貸和租金延緩令到期影響的族群，主要是加州的低收入人群。加州收入低於貧困線的三分之二是租戶，其中大多數是拉丁裔、非裔和原住民及無證移民，亞裔和白人受影響不大。

Kimberlin表示，低收入家庭中85%的居民每月支付的房屋租金，高於他們收入的30%，還有很多人的房屋租金超過他們收入的50%，將近六成的非裔表示他們難以承受高租金。

西部中心（Western Center）貧窮與法律政策研究員Tina Rosales。（會議影音截圖）

Francisco Dueñas表示，目前加州73萬拖欠房租的家庭中，十分之八的家庭至少有一人在疫情當中失去工作。他認為，住房保障就是健康保障，也是孩子的保障。

不過，亞裔社區對此次未被列入爭取權益的範疇表示異議。觀察人士認為，加州高房價影響到每一個家庭，並非只是非裔和拉丁裔。亞裔民眾和租戶也同樣面對高房價高房租，亞裔房東同樣面對收不到租金、拖欠銀行貸款的痛苦。

美國疾病控制與預防中心(CDC)主任Rochelle Walensky簽署一項「暫停租客驅逐令延期30天」，延長至下月31日。