打疫苗 抽5萬張六旗魔術山入場券

六旗魔術山（Six Flags）提供5萬張入場券，打疫苗就有機會中獎。(Six Flags)

洛杉磯 縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，洛縣今年暑期恢復大型戶外音樂會，連續兩個月，每周周末登場，民眾暑期的戶外娛樂生活將大大豐富，不過歡樂的前提是安全，尚未接種疫苗 的民眾，趕緊接種。

蘇麗絲表示，從去年3月居家避疫至今，洛縣經歷了長達17個月關閉，百業受創，失業上升。但與此同時，大家相互照顧，共渡難關，不少人冒著安全危險堅守崗位，不少善心企業和人士捐贈大批食物或貢獻時間和精力，為弱勢族群提供最需要的幫助，學校教師和學生也做出最好的配合，讓教育未因疫情中斷，最終迎來加州 經濟全面重開。

她表示，在中斷一年後，洛杉磯縣今年暑期將重新啓動夏季戶外音樂會，從6月19日到8月7日的每個周末傍晚6至8時，洛縣所有縣立公園都將上演露天音樂會和電影，免費入場，希望民眾儘快重返正常生活，享受洛杉磯豐富多彩的夏日夜晚。

不過她表示，包括將到來的國慶日，大家要享受家人和親友團聚，以及參加大型的慶祝活動，最安全的保護辦法就是儘快打疫苗。

在加州7月1日將抽出六套疫苗旅遊樂透獎的同時，洛杉磯縣也推出更多的娛樂樂透鼓勵更多民眾接種疫苗。6月24日前，凡是在洛杉磯縣和洛杉磯市接種疫苗的民眾，將有機會獲得今年11月的Pepe Aguilar音樂會門票，或20人組環球影城入場券。

此外，六旗魔術山（Six Flags）也向加州疫苗接種者提供5萬張入場券抽獎，打疫苗就有機會得獎。