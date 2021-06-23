我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

洛縣新冠染疫單日5死 年輕人1亡很罕見

【洛杉磯訊】
洛縣孕婦疫苗接種率持續偏低。（health.clevelandclinic.org）
洛縣孕婦疫苗接種率持續偏低。（health.clevelandclinic.org）

洛杉磯縣公共衛生局22日公布最新新冠疫情顯示，洛縣22日新增五例死亡，新增感染172人。在死亡病患中，三人超過80歲，一人在50至64歲之間，還有一人在30至49歲之間，這也是近日罕見的年輕人死亡案例。

到目前爲止，洛縣感染總數為124萬7899人，死亡總數2萬4445人。目前全縣新冠感染住院人數為220人。在接受病毒測試的696萬4000人當中，陽性感染率為17%，22日當天的測試感染率為0.8%。

根據洛縣公衛局，洛縣孕婦疫情也穩步下降當中。去年12月間，洛杉磯縣平均每周新增新感染的孕婦人數超過600人，到今年6月6日，周增感染孕婦為八例左右。統計到6月15日，9430名測出感染的孕婦中，12人不幸死亡。78%測出感染的孕婦為拉丁裔，10%為白人，5%為非裔，4%為亞裔，在8878名接受測試的新生嬰兒中，55人呈現陽性。

聯邦疾病防治中心（CDC）最近沿引最新醫學報告表示，接種COVID疫苗（輝瑞和 莫德納）的婦女的母乳中含有抗體，有助於保護她們的嬰兒。目前專家正進一步研究來確定這些抗體為嬰兒提供什麼樣的保護。

公衛局表示，孕婦和哺乳期婦女可以選擇接種三種COVID-19 疫苗中的任何一種。如果您是準媽媽或新媽媽且對接種疫苗有疑問，請諮詢自己的家庭醫師。

洛縣公衛局局長費若22日再次强調接種疫苗和戴口罩的重要性。她表示，由於取消社交距離和室内容量限制，未接種疫苗的人在室內工作場所、公共場所和活動中應戴口罩。 COVID-19繼續在未接種疫苗的人群中傳播，近期幾乎所有新病例、住院和死亡都發生在未完全接種疫苗的人群中，應引起足夠重視。

目前洛縣在各地設立了將近250個便民疫苗接種點，無需預約，許多站點在晚上和周末都開放。

疫苗 洛縣 疫情

上一則

有生意沒人力 加州餐飲業缺45萬名員工

下一則

王家3兄弟皆才俊 父母尊重是最大動力

延伸閱讀

沒打疫苗不准進辦公室 摩根史坦利將實施新規定

沒打疫苗不准進辦公室 摩根史坦利將實施新規定
南部多州拒打疫苗 佛奇喊危險：本土疫情恐攀升

南部多州拒打疫苗 佛奇喊危險：本土疫情恐攀升
美日送疫苗 江啟臣轟蔡政府：500條命換的

美日送疫苗 江啟臣轟蔡政府：500條命換的
中製疫苗壓不住變種病毒 多國接種後疫情「不降反升」

中製疫苗壓不住變種病毒 多國接種後疫情「不降反升」
痊癒後有抗體？專家：還是要打疫苗

痊癒後有抗體？專家：還是要打疫苗
歐盟延長疫苗出口管制 向莫德納增購1億5000萬劑

歐盟延長疫苗出口管制 向莫德納增購1億5000萬劑

熱門新聞

華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20
疫情期間RV房車之旅， 促成戴天汶一家從洛杉磯搬至芝加哥（戴天汶提供）

疫期RV遊 讓亞市華人賣掉百萬豪宅 出走芝加哥

2021-06-17 02:30
加州考慮延長原訂6月30日到期的租客驅逐保護令。圖為先前抗議驅逐房客的示威遊行。（美聯社）

加州欠繳租金 州長允全部埋單

2021-06-22 02:20
遊樂園人頭攢動。（記者王若然／攝影）

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩

2021-06-16 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥