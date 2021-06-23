洛縣新冠染疫單日5死 年輕人1亡很罕見

洛縣孕婦疫苗接種率持續偏低。（health.clevelandclinic.org）

洛杉磯縣公共衛生局22日公布最新新冠疫情 顯示，洛縣 22日新增五例死亡，新增感染172人。在死亡病患中，三人超過80歲，一人在50至64歲之間，還有一人在30至49歲之間，這也是近日罕見的年輕人死亡案例。

到目前爲止，洛縣感染總數為124萬7899人，死亡總數2萬4445人。目前全縣新冠感染住院人數為220人。在接受病毒測試的696萬4000人當中，陽性感染率為17%，22日當天的測試感染率為0.8%。

根據洛縣公衛局，洛縣孕婦疫情也穩步下降當中。去年12月間，洛杉磯縣平均每周新增新感染的孕婦人數超過600人，到今年6月6日，周增感染孕婦為八例左右。統計到6月15日，9430名測出感染的孕婦中，12人不幸死亡。78%測出感染的孕婦為拉丁裔，10%為白人，5%為非裔，4%為亞裔，在8878名接受測試的新生嬰兒中，55人呈現陽性。

聯邦疾病防治中心（CDC）最近沿引最新醫學報告表示，接種COVID疫苗 （輝瑞和 莫德納）的婦女的母乳中含有抗體，有助於保護她們的嬰兒。目前專家正進一步研究來確定這些抗體為嬰兒提供什麼樣的保護。

公衛局表示，孕婦和哺乳期婦女可以選擇接種三種COVID-19 疫苗中的任何一種。如果您是準媽媽或新媽媽且對接種疫苗有疑問，請諮詢自己的家庭醫師。

洛縣公衛局局長費若22日再次强調接種疫苗和戴口罩的重要性。她表示，由於取消社交距離和室内容量限制，未接種疫苗的人在室內工作場所、公共場所和活動中應戴口罩。 COVID-19繼續在未接種疫苗的人群中傳播，近期幾乎所有新病例、住院和死亡都發生在未完全接種疫苗的人群中，應引起足夠重視。

目前洛縣在各地設立了將近250個便民疫苗接種點，無需預約，許多站點在晚上和周末都開放。