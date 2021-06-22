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研究：新冠病毒恐使大腦部分萎縮 影響注意力

記者張宏／綜合報導
國家衛生研究院(NIH)一項新研究表明，新冠病毒可能會縮小大腦的某些部分，導致味覺和嗅覺的喪失，且會長期影響思考和注意力。(NIH圖片)
國家衛生研究院(NIH)一項新研究表明，新冠病毒可能會縮小大腦的某些部分，導致味覺和嗅覺的喪失，且會長期影響思考和注意力。(NIH圖片)

美國國家衛生研究院(NIH)一項新研究表明，新冠病毒可能會縮小大腦的某些部分，導致味覺和嗅覺喪失，且會長期影響思考和注意力。

前聯邦食品暨藥物管理局（FDA）局長 Scott Gottlieb日前在受訪中提到這項研究結果，也作為另一個例子舉證，為何未接種疫苗的人應接種是如此重要。他強調，越來越多證據表明，人們在感染數月後，仍可能患上與新冠病毒相關的疾病，這種情況被稱為「長期COVID」。

Gottlieb表示，新冠感染者大腦的某些區域，顯示出實際組織的減少，即大腦部分萎縮。這非常令人擔憂，因為它確實表明，病毒可能對大腦的某些部分產生直接影響，積累的信息確實表明，新冠病毒是一種可能產生持續症狀的疾病。

他說，在新冠狀病毒感染後很久，一些持續性疾病包括持續異常快速的心率，這可能是由於病毒損害身體神經系統。目前尚不清楚病毒是如何導致大腦部分萎縮。如果病毒本身導致腦組織萎縮，或新冠症狀導致大腦萎縮。無論機制如何，結果都強調病毒對未接種疫苗的人來說是多麼可怕。這不是良性疾病，這個病毒是需要避免的，而接種疫苗是避免它的工具。

該研究的作者說，他們確定新冠病毒對大腦的顯著影響，發現大腦某些區域的腦組織丟失，稱為灰質，該組織影響人的味覺和嗅覺。作者還發現病毒導致患者大腦中，處理記憶的部分存在持續異常。

嗅覺或味覺喪失是新冠病毒的症狀。在長期病毒影響中，症狀可能包括難以思考或集中注意力。

但作者告誡，他們不能絕對確定病毒和疾病有因果關係。他們的觀察是基於由病毒過程引起的一致異常模式，這表明病毒在中樞神經系統內傳播的可能機制。

疫苗 美國 食品暨藥物管理局

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