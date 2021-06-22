國慶各項大型集會活動將至 洛縣呼籲快打疫苗

洛杉磯縣公共衛生局鼓勵尚未接種疫苗的民眾儘快行動，才可以在參加國慶日活動時多一層保 護。（記者楊青／攝影）

加州 6月15日全面重啓，洛杉磯 縣公共衛生局鼓勵尚未接種疫苗 的民眾儘快行動，尤其7月4日國慶日預期登場的大型集會和各種慶祝活動之前，打疫苗，給自己、家人和周邊的人多一層安全保護，更放心。

洛杉磯縣公衛局局長費若表示，加州全面重啓後，社交距離、室内人數限制和戴口罩的禁令都解除，加上新冠變種病毒存在，對於尚未注射疫苗的民眾來說是更大挑戰，呼籲公司行號以及工作場所繼續提供各種清潔和消毒以預防病毒傳播，包括為未接種疫苗的員工提供分區，盡量減少他們與其他員工的近距離接觸。同時，在達到社區群體免疫之前，包括在公共室内戴口罩和保持距離仍是必要的。

洛縣衛生局呼籲尚未接種疫苗的民眾在國慶日到來之前接種疫苗，在6月20日之前接種嬌生疫苗，在7月4日就可獲得保護；如果選擇接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna），最好儘快接種。

前往洛縣任何疫苗注射站，以及洛杉磯市任何的活動注射站，和洛杉磯市St. John's Well兒童和家庭中心疫苗注射站，接種第一針疫苗的18歲或以上民眾，或在他們接種第二針時帶來新的接種人，都將有機會獲得洛杉磯快艇隊（the Clippers）、 公羊隊（the Rams）或電光隊（the Chargers）2021-2022年度球賽季票，詳情可參照 the Los Angeles County Vaccination Sweepstakes網頁。幸運獲獎者將會接到電話或電子郵件通知。

民眾可上網查詢最方便自己的疫苗注射站信息：www.VaccinateLACounty.com (English) ，www.VacunateLosAngeles.com (Spanish)。如果沒有網絡或不會使用電腦或65歲以上年長者，可致電1-833-540-0473，會有義工提供幫助。