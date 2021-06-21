美贈墨130萬疫苗 一天20萬人接種

圖為先前大批墨國工人，穿過蒂華納邊界進入美國，施打免費的新冠疫苗。(Getty Images)

「保護好你的鄰居，就等於保護自己。」美國捐贈給墨西哥 超過130萬劑嬌生（Johnson & Johnson）新冠肺炎疫苗 ，自17日起在下加州（Baja California）啟動接種，包括美墨邊境 大城蒂華納(Tijuana)。這是美國重新開放邊境戰略的一部分。

17日起，蒂華納已有數千人早早排起長龍等待施打，許多人甚至漏夜排隊，當天已有超過19萬6000人接種疫苗。下加州衛生廳長Alonso Perez Rico表示，這個美墨邊境州，將成為墨西哥第一個向18歲及以上的成年開放接種的州，也是第一個實現群體免疫的州。

根據墨西哥政府，這批130萬劑疫苗，完全指定給下加州居民。「這是墨西哥試點州」，Perez Rico解釋，「我們正研究以一種快速、有效方式研究接種疫苗是否可行。」

這種疫苗接種策略，被視為是重新開放美墨邊境的關鍵，該邊境站自2020年3月以來，禁止非必要旅行。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，他們希望北部邊境的39個城市人口都能接種疫苗，以盡快開放邊境。

本週與美國國土安全部長梅奧斯卡（Alejandro Mayorkas）會面的墨西哥外長Marcelo Ebrard表示，他們的目標是加速疫苗接種，以期快速達到正常水平，促進美墨貿易、旅遊等。

一旦在下加州完成疫苗接種，該戰略將在Sonora、Chihuahua、Coahuila、Nuevo Leon等邊境城市繼續進行。

至18日，下加州已有25%符合條件人口完全接種疫苗。官員希望此數字能逐步上升。