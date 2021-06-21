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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

打完疫苗後檢驗抗體不高？專家說兩個原因

【洛杉磯訊】
專家認為，在對的時間，做對的檢測很重要。（本報檔案照）
專家認為，在對的時間，做對的檢測很重要。（本報檔案照）

隨著越來越多人接種新冠疫苗，更多人現在擔心的是：「我是否有足夠的抗體，對抗到處傳播的病毒」？紐約時報報導，對大部分已接種的民眾來說，答案是「已有足夠抗體」。不過仍有不少已完成接種疫苗的民眾，希望通過抗體檢驗，取得更可靠的答案。

但專家指出，想得到可靠答案，必須在「對的時間」做「對的抗體檢驗」。因為打完疫苗後太快做抗體檢測 ，或者針對不對的抗體做檢測， 結果可能都不一樣。

紐約曼哈頓46歲居民大衛（David Lat），去年3月染上新冠病毒住院治療三周，他在自營推特上，紀錄治療及康復過程中，多次接受抗體檢驗。去年6月的抗體指數非常高，隨時間消逝，抗體也隨之減少，「這很正常」。然而，他在今年3月22日完成新冠疫苗接種，事隔一個月後，他再次接受抗體檢測，卻意外發現體內抗體不高，幾乎沒有，檢驗結果令他相當震驚。

他在推特上分享結果，紐約西奈山伊坎醫學院免疫學家Florian Krammer回應，並詢問大衛做的是哪一種抗體檢驗。大衛表明，注射新冠疫苗後一個月，接受新冠病毒抗原N蛋白的抗體檢測。

根據多位免疫學家指出，抗體檢驗分兩種，分別為新冠病毒抗原N蛋白（N protein) 及棘狀蛋白 (spike protein, S)。

耶魯大學免疫學家岩崎（Akiko Iwasaki）指出，疫情初期有許多抗體檢測，專門找這個會大量存活在血液裡的抗原N蛋白，以確認人體是否有抗體。但美國製造生產的mRNA新冠疫苗，並不是靠抗原N蛋白來產生抗體，而是棘狀蛋白。若檢測者在美國打針，並接受抗原N蛋白的抗體檢測，結果自然不符合期待。

岩崎說，市面上的抗體快篩，通常不提供抗體指數。據她說知，有一個叫Elisa的抗體檢測，可提供半定量分析棘狀蛋白的抗體指數。她強調，民眾在接種完第二劑輝瑞或莫德納疫苗，得等至少兩周後，產生的抗體數量足夠，抗體檢測才較為精準。注射嬌生的民眾，則最好等打完針四周後，再接受抗體檢測。

紐約時報報導指出，打完疫苗後太快做抗體檢測，或者針對不對的抗體做了檢測，出爐的檢驗報告，都可能與體內實際產生的抗體多寡不符，甚至還可能誤導民眾對疫苗的信任度。岩崎強調，「在對的時間，做對的檢測很重要」。

她說，抗體檢測確實對免疫力系統較差、經常性在吃藥的民眾有些幫助。因為不少研究發現，這些人注射疫苗後，有可能無法產生足夠的抗體對抗病毒。

檢測 疫苗 紐約時報

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