Delta變種病毒 洛縣呈上升趨勢

洛縣公衛部門提醒眾面對變種病毒，不要掉以輕心。(Unsplash／CDC)

洛杉磯 縣公共衛生局數據顯示，洛縣 19日新增加新冠病毒感染死亡九例，新增感染225例，多項數據繼續維持較低水平。但Delta變種病毒 的傳播有上升趨勢。

在當天死亡的病例中，兩人超過80歲，一人在65歲至79歲之，六人在50至64歲之間。此一數據為近日死亡人數中50至64歲年齡段中人數比例較高的一次。

根據洛縣公共衛生局統計到19日的數據，整個洛杉磯縣新冠感染人數為124萬7361人，死亡總數2萬4439人。目前全縣住院人數為219人，其中20%即44人左右在重症病房。在已接受病毒檢測的694萬4000人次中，感染率為17%。19日測試的人群中感染率為0.7%。

洛縣衛生局表示，雖然目前各項數據都穩步下降當中，但公衛部門依然不敢掉以輕心，尤其是依然有很多人尚未接種疫苗，加上變種病毒的存在，還有加州重開後大型活動增加，社交距離以及戴口罩的限制取消，都可能成為病毒傳播的漏洞，所以在呼籲更多民眾盡快接種疫苗的同時，民眾參加大型活動比如即將到來的國慶活動等時，還是要根據自己的實際情況做好防疫措施。

洛縣公共衛生局提醒民眾，洛縣從今年4月開始出現Delta變種病毒，這種變種病毒雖然至今沒有出現大規模的傳播，但近日的觀察發現，這種病毒的傳播有上升趨勢。