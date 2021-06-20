醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

新冠肺炎病毒詭譎多變，一對亞裔 醫師夫妻雙雙在施打兩劑疫苗 後，仍然染疫確診。目前在美國上市使用的三款新冠疫苗，沒有一種能夠百分之百防止染疫，但卻能保護絕大多數的接種者。即使萬一染疫，變成重症的可能也極低。

FOX 11電視台報導，洛杉磯亞裔放射科醫師崔尤金（Eugene Choi，譯音）打完兩劑疫苗數個月後，日前檢測 新冠肺炎呈陽性反應，他透過電視台向公眾分享自身遭病毒突破(break through)疫苗保護網的實例，同時警告民眾，儘管施打疫苗，仍不能掉以輕心。

儘管打了疫苗又染疫，崔尤金仍呼籲民眾施打疫苗。（FOX 11）

「即使我今天想起這件事，仍感到瘋狂，我不敢相信我感染了。」崔尤金說，離他接種輝瑞（Pfizer）疫苗第二劑，至今已過了六個月，如今正在隔離的他，妻子也同時在完全接種疫苗後幾個月染疫。

檢測陽性的結果，也讓他對疫苗真正能提供多少保護力產生質疑。「我很驚訝自己還是被感染，但最重要的是，我還傳染了我妻子，所以這並不是僥倖。」

截至本周，洛杉磯縣衛生局稱，至少有933起接種後仍染疫的突破性的病例，但官員仍強調，在完全接種疫苗後仍感染病毒的情況仍屬罕見。這些病例僅佔所有接種疫苗者的0.03%。但崔尤金仍擔心，這種情況很快會增加。

「加州15日重新開放，可能會減少戴口罩的人數，民眾減少社交距離，可能會有更多完全接種疫苗者再次染疫，恐將成為更大的問題。」

但他仍強調民眾還是需接種疫苗，「我想若我沒有接種疫苗，症狀會變得更糟。」他只希望接種疫苗的民眾能意識到，病毒確有可能突破疫苗保護網。它適用於大多數人口，根據統計數據，大多數人不會生病，但仍有例外。」