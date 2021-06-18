洛縣籲非裔、西裔勞工 快打疫苗

必要產業勞工應該盡快完成疫苗接種，尤其是西語裔和黑人年輕族群。（KPBS）

加州 15日全面重啟後，政府官員與工會領袖集會仍呼籲，必要產業勞工仍應盡快完成新冠疫苗接種，特別是非裔與西語裔的接種率仍然偏低。

面對部分地區接種率過低等問題，加州先前已經推動多項計畫，以拉高特定族裔的接種率。但根據美聯社最新報導，占加州應接種人口38%的白人群體，完成接種比率為36%；占39%的西語裔卻只有28%完成至少一劑接種；黑人 占6%，但只有3.8%完成接種。相對於此，亞太裔的接種比卻高於所占比率。

當天會議召集人、洛杉磯St. John's Well Child & Family Center的總裁Jim Mangia強調，均等接種的基礎都已打下，但真的要落實顯然還有長路要走。先前曾因接種政策遭到批評的加州衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）表示，本周內完成接種的31%疫苗，都分給了收入、教育、醫療條件最差的社區。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）強調，就算疫苗供應開始穩定，66%的縣民都已完成接種，但是加速接種的力道仍然不應鬆懈，特別是黑人與西語裔接種率，仍然低於亞裔 與白人。

在青少年族群間，黑人與西語裔的接種率只有白人與亞裔的一半；18至29歲的族群間，黑人只有25%、西語裔只有39%完成接種，但亞裔達72%、白人達55%。費若說，接種機會均等的問題仍然存在，忽略不均的現象一再發生，只會造成不公不義。