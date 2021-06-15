加州全面重啟 專家點名三大隱憂

洛縣公共衛生局指出，洛縣30歲年輕人中，只有25%非裔和39%西裔接種至少一劑，形成社區隱憂。(KTLA)

加州 15日正式全面重啟，許多人樂觀看待並期待。然而公共衛生專家提出三項隱憂。第一，在疫苗 接種率低的地區，有可能爆發疫情。第二，來自印度的Delta變種病毒 ，對未接種疫苗者帶來威脅。第三，部分族裔年輕人注射疫苗比率低，恐形成防疫破口，影響群體免疫。專家格外關注這些情況，是否會對加州重啟造成變數。

加州是全美疫苗接種率最高的地區之一，56%的所有年齡與72%的成人，至少已接種一劑疫苗，加州也是全美每日病例最低的州之一。七天內平均出現的每日新病例，較高峰期下降98%，住院人數與每日死亡人數下降96%。目前每日病例、死亡與住院人數，是14個月前疫情最初發現幾周以來的新低。

愈來愈多的證據顯示，疫苗對病毒是有效的，除非出現無法預見的新發展，否則加州應不會出現如先前三波的疫情大爆發。

然加州衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）表示，在疫苗接種率低的地方，恐出現疫情，而這將產生真正的後果。此外，來自印度的Delta變種病毒，恐對未接種疫苗者帶來危險。

沒接種疫苗者，可能在夏季免受病毒感染，但若這些人傳播率上升，屆時在秋季和冬季將面臨更高風險。

舊金山加大醫學系主任Robert Wachter說，Delta變種似乎比在英國發現、目前為加州主要疫情的Alpha病毒株更具傳染性。他說，與最早的病毒相比，Alpha傳染性高40%，但Delta傳染性又較Alpha高出40%。

他指出，Delta變種病毒不僅可感染未接種疫苗者，且導致更嚴重的重症。「這讓我感到緊張，特別是在季節、變種病毒和全面重啟三者加起來的組合，今秋未接種疫苗者恐面臨大爆發。」

但是否出現這種情況仍不確定，疫苗接種率可能足夠高，從而實現群體免疫，阻斷病毒傳播。

聖地牙哥拉荷雅（La Jolla）斯克里普斯醫學研究院（Scripps Research Translational Institute）所長托波爾（Eric Topol）指出，「每一名接種疫苗者，都有助抵禦Delta變種病毒。」

加州面臨的另一問題，是某些地區無法實現群體免疫。部分地區疫苗接種率遠遠落後加州平均的56%。包括河濱（45%）、聖伯納汀諾（42%）、麥賽德（39%）、國王縣（31%）。一些北加州農村縣，疫苗接種比率也僅為40%，甚至21%。

許多工廠工人至今仍未接種疫苗，目前公共衛生單位針對這些人口，且高度社會脆弱的社區推廣疫苗接種率。

不僅如此，年輕的非裔和西裔人口，也有許多人並未接種。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）也對此表示擔憂。在30歲年輕人中，只有25%非裔和39%西裔接種至少一劑。

健康專家認為，較慢的疫苗接種率，受到難以進入施打站和個人在決定施打與否猶豫不決等因素影響。

一些專家已表明，減少疫苗接種率的種族間差距並非不可能，相關單位人員也已加緊努力，深入偏鄉和服務欠缺的地區努力縮小這些差距。