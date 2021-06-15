「接種是對的事」 華裔醫鼓勵打疫苗

對於部分華人拒絕接種新冠肺炎疫苗 ，或出於各種身體原因不打算接種疫苗，華裔醫師強調，接種新冠疫苗是做正確的事，鼓勵大家接種，因為不打疫苗感染風險更大。醫師並提醒，不接種疫苗者保持經常戴口罩、維持社交距離 ，避免發生意外。

傳染病醫師黃重德認為，不接種疫苗者一旦遇到新冠病毒，感染風險更大。為了避免意外，建議未接種疫苗者外出常戴口罩，與人保持社交距離，經常用清潔口腔漱口水，清除口腔病菌。

黃重德說，有的人由於有過敏 體質，不能打疫苗。若是在家中，其他家庭成員若完全接種疫苗，對於過敏體質的人還是有避疫保護力；在辦公室裡，周邊其他工作人員若都接種疫苗，同樣也會提供未接種疫苗過敏體質者保護作用。

內陸資深家庭科醫師鄭從雲表示，在看診的患者中，確有拒絕接種疫苗者，不過他都會勸導，接種疫苗總比不接種疫苗好，能獲得保護力，雖然不同人因體質不同可能保護力有差別。但就像一個人小心駕車，但不能保證就不會出車禍。但若駕車不小心，就一定會出車禍。

若擔心接種疫苗會出現各種副作用，就好比連吃飯、呼吸，都害怕有農藥殘留或病菌感染。要考慮到一旦感染新冠肺炎，後遺症多麼可怕，而且後遺症將伴隨一生，接種疫苗是做正確的事，雖然疫苗並非具有百分百保護力。