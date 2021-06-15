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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

少部分華人拒絕接種 有人怕過敏 有人自認有抗體

記者啟鉻／洛杉磯報導
農學博士徐仕林14日說，一家人堅決拒絕打新冠疫苗的決定不會改變，他認為他已有對抗新冠病毒的抗體。（記者啟鉻／攝影）
農學博士徐仕林14日說，一家人堅決拒絕打新冠疫苗的決定不會改變，他認為他已有對抗新冠病毒的抗體。（記者啟鉻／攝影）

加州自6月15日開始全面重啟，解除大多防疫限制規定。而前提是多數民眾完成完全接種疫苗。不過仍有少部分人士堅決拒打疫苗，包括華裔；有的人認為疫苗會危害身體健康、且自認已有足夠免疫力；還有人因為有過敏體質不宜接種；也有年輕人認為，自己不常外出，不希望接種疫苗。

本報月前曾報導農學博士徐仕林堅拒新冠肺炎病毒疫苗，且他與家人都不會接種疫苗。他14日說，這個想法不會改變，且他所在的社交朋友圈成員都是拒打疫苗者。他舉例，多種接種疫苗對身體健康有負作用，且痛苦少則幾年多則可能伴隨一生。他認為身體裡長期自然形成的免疫系統，會受到疫苗接種破壞，最好的方法就是有機蔬果，強化身體原有免疫系統。

徐仕林表示，自己去年曾有過感染新冠肺炎類似症狀，後來靠自己的免疫力逐漸自癒，相信已對新冠病毒有足夠免疫力。但假如萬一感染，他會服用對新冠病毒有顯著療效的藥品或維他命、中藥等。

徐仕林對是否做新冠病毒檢測表示，若出國參加國際會議就會檢測。而加州全面重啟後，他會按要求遵守戴口罩規定，但在一般情況下，他不會戴口罩。同時他認為，對於新冠變種病毒，戴口罩作用也不大，因為病毒會依附在衣服或頭髮上很長時間。

南加動物保護主義者葉蘇菲也拒絕打疫苗，一方面考慮疫苗接種後的諸多副作用，另一方面認為自己長年接觸流浪貓和狗，身上已有抗體，接種疫苗反倒會破壞原有抗體。

資深地產經紀王女士說，她有過敏體質，慎重考慮後不接種疫苗。她平常一個人做業務，即使一人在辦公室也會戴口罩。若有人看房，她也不會與對方在同一輛車內，而且她在車內也會戴口罩。由於做足了避疫措施，所以不會接種疫苗。來自台灣的王女士並說，她短期內不返台、也不出國，所以她認為不接種疫苗不會有什麼問題。她經常用淡鹽水漱口，清潔口腔，避免意外。

從河濱加大畢業不久的魯同學表示，她一個人租房住，近幾個月與接種過疫苗的同學聯繫，聽到一些人副作用很大，心裡很害怕。目前她是遠距辦公，即使全面重啟，遠距辦公仍持續。她也不經常外出，所以目前沒打算接種疫苗。

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