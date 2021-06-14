加州疫情跌宕起伏 驚險過關

洛縣鼓勵民眾繼續接種疫苗並在公共人員聚集場合戴口罩。（洛縣衛生局）

新冠肺炎疫情 2020年在加州 爆發後，曾在8月下旬至9月間顯示重啟曙光。不料，進入11月初，疫情感染者及死者連續增多，尤其在12月末至2021年1月初，醫院病房爆滿，醫療系統不堪重負，疫情惡化程度驚人。從加州疫情最嚴峻時刻，人心惶惶，到如今疫情似乎「雲淡風輕」，過程跌宕起伏，如乘過山車，如今面對2021年6月15日加州重啟經濟，恢復正常生活，回顧這一年多的風風雨雨疫情歲月，令人唏噓，大有「劫後餘生」的感慨。

在2020年11月，加州新冠（COVID-19）感染入院病患連續兩周增加32%，ICU重症者增加30%。而到12月中旬，加州單日增加逾5萬1000例感染者，單日死亡近400人，單日平均死亡人數並一度增加157%，南加州ICU病床只有0.5%可用。疫情最惡化時，南加州殯儀館遺體爆滿，不得不租用額外冷櫃，據目擊者，親眼看見有醫院走廊病床上有遺體來不及運走。病床、吸氧設備、醫護都缺乏；有醫護說，這是從業以來沒有見過的慘景！

甚至洛杉磯縣有的醫院因此進入內部災難（Internal Disaster）狀態，就連州長紐森也曾因接觸過COVID-19檢測呈陽性者，不得不採取隔離措施。

值得慶幸的是，2020年12月中旬，首波疫苗 到達，為所有在疫情中受盡煎熬的人們帶來希望。加州州長紐森則在12月初宣布，將依照地方的疫情表現實施區域性的居家避疫令。但疫苗因為需要按照聯邦防治中心規定的施打次序接種，以致疫情持續。而此時加州發現新變種病毒，讓人擔心疫情的發展。不過2021年1月開始，疫苗接種對象和人數逐漸擴大，雖然2月下旬，加州新冠肺炎疫情感染者死亡數一度突破5萬例，但隨接種疫苗人數逐漸增多，入院病患持續下降。

如今到了5月下旬，加州各地疫情持續紓緩，南加洛杉磯縣並進入疫情最寬鬆黃色級別。州長紐森宣布擬於6月中旬取消戴口罩強制令。加州疫情似正朝向全面恢復正常生活的進展。