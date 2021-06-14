南加掙脫疫情糾纏 仍須防範病毒逆襲

接種疫苗範圍持續擴大。（洛縣－南加大醫療中心）

截至5月12日，加州 新冠肺炎感染者總計365萬8100餘例，死亡超過6萬1300例。從南加主要四個縣域：洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾數據、圖表看，目前無論是每天感染數及死亡數都呈現下降趨勢。尤其洛杉磯縣已升至州府規定疫情 最寬鬆的黃色級，新增感染死亡甚至單日零死亡。加州州長紐森對疫情顯得頗為樂觀，表示擬於6月中旬開始取消口罩強制令。

隨著社區疫苗 接種數量逐漸增加，距離所謂群體免疫目標愈來愈近，但是，或許不要過早樂觀，華裔傳染病專家黃重德就一再提醒，還要再看2021年進入冬季疫情表現。因為氣候變化、疫苗接種者六個月後免疫力下降、變種病毒傳播等因素，會對疫情發展增加很多不確定性，南加疫情的趨勢和穩定，還需要經過今年冬季氣候變化及其它因素考驗。

購物中心美食街重啟室內堂吃。（記者啟鉻／攝影）

擴大接種疫苗 疫情好轉

南加社區人士任向東的太太在托倫斯市當地醫院工作，回憶最初疫情在南加爆發時，最初關注的焦點還是在中國武漢的疫情，南加疫情甚至根本沒有引起人們注意。但隨著時間變化，太太的醫院在2020年3月間開始增加專門COVID-19感染入院病患治療區，患者增加，醫護人員開始加班工作，防疫設施也很缺乏，一天只能提供一個N95口罩。而且每天都有死亡病例，說明疫情在當地愈來愈嚴峻。

在2020年1月26日，CDC確認了加州首個新冠病毒感染病例，是一名50歲左右的男子，自中國武漢返回美國，在橙縣一家醫院治療後，2月1日身體狀況良好出院。但隨著一年的疫情發展，2021年1月間，加州新冠病毒感染數，從月初開始每天平均增加最多超過幾萬例，死亡人數每日超過三位數。由於重症患者數激增，一些醫院不得不另開闢住院區，有的醫院甚至救護車載著病人，在急診室前等候無法很快住院。院方鼓勵較輕症患者提前出院騰出病床。太平間及殯儀館也滿負荷。據稱，有的醫護人員因為無法承受而辭職，還有的醫護因為PPE不足上街抗議。

病患劇減 重啟放寬限制

疫苗接種發威，隨著疫苗接種數量增加， 2021年進入5月間，日增感染者數急劇下降，平均每天新增千餘例。南加四縣疫情主要數據下降更是明顯。傳染病專家黃重德說，先前疫情嚴重時期，每天感染患者不斷，現在一周僅有二至三個感染病人。據托倫斯當地醫院一位醫護人員表示，醫院COVID-19感染病患區現已撤除，因為病床足夠，勿需再增設病床。

隨著2020年末南加開始接種疫苗，州府原先規定的重啟藍圖標準也在逐漸放寬標準。黃重德說，他是首批注射疫苗的醫護人員之一，於2020年12月16日注射第一劑疫苗，然後在次年1月10日注射第二劑。疫苗接種首先提供一線醫護人員、高風險工作崗位人士及65歲以上年長者需要，隨著接種疫苗地點增加，疫苗施打範圍也相應擴大。

接著州府於2021年3月中旬開始放寛重啟標準。使得原先規定的較嚴格重啟藍圖四個級別即紫色、紅色、橙色、黃色，在放寬標準後，更多商家從最嚴重的紫色級，上升至較寬鬆的紅色級，更多商機恢復運營，包括餐廳和健身房在容量比例限制下，重啟室內服務運營。但也提醒，戴口罩及防疫措施必不可少。目前，洛杉磯縣已經進入最寬鬆的黃色級，橙縣也臨近進入黃色級，其它兩縣包括河濱縣、聖伯納汀諾縣仍處於橙色級。

接種逾八成 有望群體免疫

以洛杉磯縣為例，進入疫情黃色級後，疫苗注射範圍擴大到12歲至15歲年齡段。據最新統計，各族裔居民接種至少一劑疫苗的比例是，非裔居民為38%、西裔居民是42%、白人居民是60%，亞裔居民是68%。從各年齡段接種至少一劑疫苗比例看，65-79歲年齡段是86%，80歲以上居民是73%，16歲至17歲居民比例是34%，18歲至19歲比例是45%，30歲至49歲是54%，50歲至64歲是65%。目前洛縣與其它南加各縣一樣，都在努力增加居民接種疫苗範圍和數量，力求盡快達到群體免疫目標。

內陸一學校恢復重啟時學生排隊檢測後進入校園情景。（記者啟鉻／攝影）

從目前洛縣進入黃色級別情況看，疫情穩定。黃重德醫師表示，近來他負責的院區，只出現一例接種過疫苗感染病毒患者入院。接種疫苗後感染病毒的可能性很小，即時感染也不會是重病。洛縣衛生局局長費若近日表示，預計洛縣在7月中旬前會達到群體免疫目標，前提條件是縣域至少80%的居民完成接種疫苗。從加州整體看，截至12日，共接種了超過3311萬劑疫苗。州長紐森保證，要在年底前達到所有居民都能完成接種疫苗目標。

有諸多變數 出行仍須防疫

加州州長紐森在全美各州中第一個宣布居家令，現在進入5月，加州無論在日增感染者數及死亡數都在全美範圍維持很低水平，這些與加州州府及各縣區積極接種疫苗，推進各領域重啟步伐，並逐漸放寬疫情限制有很大關係。從未來疫情發展趨勢看，黃重德表示，無論是輝瑞、莫德納疫苗，免疫保護率較高，但在六個月之後對新冠病毒免疫力就會逐漸下降。

黃重德提醒，由於進入冬季氣候變化、疫苗免疫力逐漸減弱、變種病毒傳播增加，都為加州未來疫情發展增加了諸多不確定性。所以疫情到底是否真正好轉，還要看今年冬季是否出現日增更多感染發病情況。所以提醒民眾，即使完成接種疫苗也要多加小心，尤其是出國旅行，因為印度及周邊地區新冠病毒疫情惡化，變種病毒在持續傳播中，不容太樂觀。所以在人多聚集場合，戴口罩、消毒、保持社交距離，還是有很多益處。他再次強調，即使完成了接種疫苗也勿要對避疫放鬆警惕。