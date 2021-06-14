白色憂傷 南加州醫護徘徊死亡邊緣

在第一線的醫護人員。（LAC-USC醫療中心）

在南加州疫情 最嚴峻的時候，洛杉磯地區每十分鐘就有一人死於病毒感染。一些醫院加護病房空間不足，不得不將其它設施臨時作為病房。醫生有時要為搶救那位病人做出選擇，有的護士因為壓力太大辭職。一位華裔 護士說，一直戴口罩，臉上勒痕久久不消退，回家吃飯沒胃口，累得連說話的氣力都幾近耗盡。

回顧2020年12月末，一些收納新冠肺炎感染患者醫院ICU病房爆滿，院方不得不將醫院禮品超市或兒童病房，改作額外病房容納病人。有的醫院在停車場搭起帳篷作為臨時病房。而且南加州有些醫院及醫護人員，在搶救患者時要做出一些選擇。據內陸華裔鄭從雲醫師說，當時建議輕症患者提早出院，若需要動手術，將手術時間延遲，讓醫院有更多時間處置重病患者。當時洛縣公衛局局長費若就表示，若疫情持續惡化，當地醫療系統將難以為繼。

一位在托倫斯當地醫院工作的華裔曾護士說，由於死者增加，醫院忙不過來，有的過世者遺體放置在病床上一段時間。每次休假日都會接到院方電話，詢問是否可以加班，因為感染患者太多。下班後返家時已經筋疲力盡，吃飯沒有胃口，連說話的力氣都快沒有了。

洛杉磯一家Providence醫院加護病房護士布芮爾（Lindsey Burrel），在疫情惡化時候，每天見到死者抬出病房，心情很痛苦。她說，為了不影響家人，嘗試著在工作與家庭生活之間找到平衡點。她經常在下班駕車返家時，打開車內收音機聽音樂，盡力平撫糟糕的心情。快到家時，她會坐在車內保持平靜後，再進入房內與家人打招呼。她說，在醫院她要盡力護理病人，到家後她是妻子和孩子的媽媽。