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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

黑色記憶 洛杉磯殯葬壓力前所未有

記者啟鉻／洛杉磯報導
新冠肺炎感染死者增加，殯儀館也人滿為患。（Funeraria LA提供）
新冠肺炎感染死者增加，殯儀館也人滿為患。（Funeraria LA提供）

2020年12月末，洛杉磯新冠肺炎感染者及死者數量暴增，甚至當地一些殯儀館冷藏遺體場所都用盡，必須額外租用冷藏車。洛杉磯殯儀館Continental Funeral Home業者邁爾多納托表示，在殯葬行業近40年，從未看過如此慘景！也有華人殯葬主持人說，他安排殯葬儀式的死者中，有八成與新冠病毒感染有關。那個時期也成了洛杉磯居民的黑色記憶。

對於南加在2020年12月至次年1月初疫情的嚴重性，聖谷東區大型公墓華人部工作人員魏納有很深體會。他說，那段時間南加疫情進入最嚴峻時期，預約殯葬顧問諮詢相關事宜，要提前兩周才能約到，從談好到下葬，需要耗費近兩個月時間。華人部經理每天接諮詢電話業務量比平時多了五至六倍。他說，要訂墓碑，至少要等三個月才能做好。如今疫情進一步好轉後，業務量基本恢復正常值。

陳馬克是南加華人社區著名殯葬主持人，他說，據他對一家殯儀館暸解，在今年南加疫情最嚴重的1月，有60%的死者過世原因與新冠病毒感染有關。而他的華裔客人中，感染新冠病毒過世者佔了八成。他說，因為當時各殯儀館死者數量太多，有的不得不額外租用冷凍車冷藏遺體。而且遺體火化時間延後，無法很快火化，一位2020年12月過世的友人，排了三個月才火化。

邁爾多納托表示，Continental Funeral Home在疫情最嚴重的時候，每天要處理30具遺體，是正常時期的六倍。停屍間負責人詢問其它殯儀館是否有容納空間？得到的答覆是：實在無法提供額外空間。為了趕緊處理不斷增多的遺體，不得不租用15米長的冷凍櫃，在洛杉磯縣所屬四個殯儀館中，有兩個租用了冷凍櫃。同時該殯儀館還推遲一天或兩天，到醫院接病人遺體，這樣可以有時間來接納現有客戶。

加州殯葬業者協會執行長阿徹曼恩說，疫情最嚴重時，整個殯葬過程速度放緩，包括對遺體防腐處理及辦理死亡證明。正常情況下，一至兩天內就可遺體火化，但那時至少需要一周或更長時間。

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