內陸疫情近黃色級 業者憂客少

河濱市中心美食街顧客漸多。（記者啟鉻／攝影）

加州 宣布6月15日全面重啟，取消更多疫情 限制，內陸河濱、聖伯納汀諾兩縣都表示，疫情主要指標已經接近州府規定的黃色級標準，但尚未全面達標。兩縣民眾表示謹慎樂觀，但商家憂心客人不多，因有部分人士擔心公眾場合仍會有病毒傳播。

部分餐廳室外服務區空空。（記者啟鉻／攝影）

河濱市中心美食街Food Lab匯聚了十餘家美食攤，中午時分不少家庭父母與子女在這裡就餐，不乏中青年顧客。雖然當地疫情主要指標接近黃色級，但橙色級限制措施尚未取消，室內沒有獲准就餐，客人只能在室外進食。大家表情輕鬆閒聊，聚在一起也沒有戴口罩。有業者表示，餐飲顧客明顯多起來，但還未恢復正常。市中心一家中式快餐廳仍大門緊閉，尚未營業。

河濱市中心步行街行人明顯增多，一位白人居民表示，南加州還未走出疫情陰影。不過隨著疫苗 接種規模擴大，最擔心的時候已經過去了，對當地控制疫情很有信心。

河濱市中心一家理髮店業者憂心顧客少，業績不佳。（記者啟鉻／攝影）

據河濱縣公衛局近日表示，該縣在近一周內達到州府規定的疫情黃色標準，但還需要維持一周才可能獲得州府認可。距離6月15日加州全面重啟還有差距，所以河濱縣將繼續保持在橙色級。

聖伯納汀諾縣疫情接近黃色級，總體感染率在下降，但未正式達標。

內陸最大購物中心安大略Mills Mall，以及維多利亞花園步行街，雖然不是周末，顧客數量也漸增多。安大略市一家漢堡快餐廳已經開放室內就餐，但有些顧客還是擔心室內就餐有風險，寧願在室外食用。

統計顯示，河濱縣目前總感染數超過30萬1100例，死亡4600餘例；聖伯納汀諾縣總感染數29萬8800例，死亡4500多例。從疫苗接種進度統計，河濱縣施打疫苗超過189萬劑，有19萬餘人部分接種疫苗，超過87萬人完全接種。聖伯納汀諾縣施打疫苗逾155萬劑，有超過15萬人部分接種疫苗，超過72萬人完全接種疫苗。