好萊塢式夜生活 將重出江湖

隨著加州全面開放，好萊塢式的夜生活也將重現江湖。(La Mesa夜店網頁)

隨著加州 和洛杉磯15日正式全面重啟，疫情 期間消失的好萊塢式夜生活，也將重出江湖，民眾正式回歸正常社交。不少夜店準備迎接更多客人的同時，仍做好「員工戴口罩 」等安全措施。不少華資居酒屋、啤酒屋、燒烤酒坊等原本在夜間營業的商家，也準備好重新迎接客人。

FOX 11電視台報導，位於好萊塢La Peer酒店的夜店Olivetta on Holiday，最初開在9010 Melrose大道，但疫情期間搬到現址的酒店。夜店營運總監Bo Burroughs說，「我們在去年1月，疫情前開業，不到三個月後卻不得不關閉，隨著加州開始制定民眾在戶外用餐，但我們卻無法這樣做，因此在酒店的朋友，允許我們來這裡設一個窗口。」

Burroughs說，下周Olivetta將重返正常營業，他們同時與酒店簽署一份為期十年的協議，得以使用屋頂和池畔露台空間。新的機構名字為Issima，兩處都可利用預約系統。

他說，「我希望大家都能放鬆，讓我們找到平衡點，我們正測試疫苗的有效項，因此我們會放慢速度，確保大家都舒適。為讓大家都感到安全，員工仍會戴口罩，遵守規定並保持需要的距離。」

位於洛市Cahuenga大道上的La Mesa Lounge酒吧，也是南加州受歡迎的夜生活亮點。業主之一Eric James說，「疫情剛開始，大家都措手不及，我們沉寂了近一年。」該夜店於2月重新開放後，每晚都被訂滿，「人們想要社交，大家被關了一年半，15日之後，你們將看到更多樣化的東西。」

La Mesa的員工，也將於15日重啟後持續戴口罩，採取相關預防措施保護顧客安全。

該夜店營運商Sean說，La Mesa是結合酒吧、餐廳、精緻裝飾的地方，有表演者、歌手和舞者。「一旦所有一切都重啟，我們能讓更多人進入，可容納更多桌子，引進更多藝術家。」