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1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

洛縣疫情穩定 陽性率維持0.4%

【洛杉磯訊】

洛杉磯縣新冠疫情數字持續下降。洛杉磯縣公共衛生局12日下午公布的數據顯示，洛縣當天新增四人新冠病毒感染死亡，新增感染196例。死亡病例中，兩人80歲以上高齡，另外兩人在65歲至79歲之間。

根據洛縣公共衛生局的數據，從去年3月到目前爲止，洛杉磯縣新冠感染總人數為124萬6123例，死亡總數為2萬4415人。目前住院治療的人數為236人，其中18%住在重症監護室，82%在普通病房。

到目前爲止，整個洛杉磯縣因各種原因，接受病毒測試的將近690萬人次，其中17%呈現陽性，但近期每天測試的陽性率已基本穩定在0.4%左右。

洛縣公衛局表示，由於6月15日加州全面重啓，民眾的病毒測試工作重新回到重要位置，任何感覺自己或周邊人士出現新冠感染症狀，都鼓勵儘早測試。公衛局同時呼籲尚未接種新冠疫苗的民眾，以及經常性接觸未接種疫苗人群的民眾，保持經常性的病毒測試，萬一感染，可及早發現及早治療。

洛縣公共衛生局局長費若特別提醒尚未接種疫苗的民眾，要特別注意保護自己，千萬不能掉以輕心，無論是原始病毒和變種病毒，都比較容易找上沒有接種疫苗的人群，這類人群除了要戴口罩、保持社交距離之外，也建議不要去戶外人多擁擠地方。

公衛局同時繼續鼓勵民眾施打疫苗，截至6月17日，前往洛杉磯縣、洛杉磯市以及St. John's Well兒童和家庭中心等疫苗注射站，接種疫苗的18歲或以上的民眾，可獲得快艇隊等2021／2022賽季門票抽獎資格，中獎人將被電話或電子郵件知會。

目前公衛部門已全面開放12歲及以上民種接種疫苗，任何在洛杉磯縣居住和工作的12歲或以上的民眾，都可以前往洛杉磯縣、洛杉磯市和大多數的社區疫苗注射站接種疫苗，不用預約。不少注射站晚間和周末都開放。

民眾也可以通過官方網站尋找自己最方便的疫苗注射站，詳情可參考www.VaccinateLACounty.com (English) 或www.VacunateLosAngeles.com (Spanish) ，或致電1-833-540-0473。

疫苗 洛杉磯 洛縣

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