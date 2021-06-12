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呼吸道融合病毒RSV提前報到 已在南加現蹤

編譯組／綜合報導
美國南部出現人類RSV反撲。（聯合報資料照）
美國南部出現人類RSV反撲。（聯合報資料照）

新冠疫情似乎得到控制，但是聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）發出警示，原本盛行於秋冬季節的呼吸道融合病毒（RSV），今年可能提前報到，美國南方地區，包括加州南部都已出現它的蹤跡。

人類RSV所產生的病徵類似新冠病毒，但是受到影響的年齡層從老到少都有。1、2歲以下的幼兒好發肺炎與支氣管炎，六個月以下的嬰兒一旦受到感染，50%都需要住院，更可能要靠呼吸器維生。

CDC統計，全美每年因為RSV住院的5歲以下幼兒約為5.8萬人，100至500人死亡；65歲以上的住院人數達17.7人，死亡人數高達1.4萬人。

由於新冠疫情導致的居家避疫，RSV病例去年開始已有14個月呈現大幅減少，但是RSV患者卻自今年3月開始出現增加趨勢，特別是美國南部。CDC強調，因為RSV感染在2020年至2021年冬季明顯減少，嬰幼兒今年春夏受到感染的風險反而變高。

專家建議，如果確定沒有感染新冠，但卻又出現呼吸道症狀，就應該趕快進行RSV篩檢。成人的病徵相對較為單純，多半就是流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、頭疼、疲勞或發燒。

但對六個月以下的RSV嬰兒，卻容易出現躁動、不願進食、昏睡或呼吸暫停等狀況；年紀稍大的嬰幼兒則可能一直流鼻水、食慾不佳，然後開始持續咳嗽、打噴嚏、發燒，偶爾可能惡化成呼吸困難。

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