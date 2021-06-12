疫情後遺症 被當臨時住家的RV遭棄街頭

洛市街頭廢棄的RV，帶給商家和居民很大困擾。（KCAL）

新冠疫情 意想之外的後遺症之一是，許多之前被當成臨時棲身處的RV，現在人去車空，棄置在洛杉磯 街頭。這些廢棄車輛不但有礙觀瞻、散發惡臭，還影響附近店家的生意。但問題是，移動這些無主車輛，附近居民得自負費用，而且如果無人認領，拖吊業者還得自掏腰包將車報廢，因此很多人寧可視而不見。

以洛杉磯Studio City的店家Hype LA為例，店東Auvi Ibgui抱怨，自從五個多月前開張以來，店門口就不時出現一台無人車輛，而且裡面根本沒人住，車窗都破了，還散發惡臭，車內有些像枕頭、毯子的東西，對他們的生意產生很大影響。就算請市府與警察 處理，他們也礙於法規愛莫能助，最後是附近店家合資把車拖離。

洛杉磯聖費南度地狀況更誇張，因為已經不是單獨一台廢棄車輛，而是數不盡的RV車海。一名店東告訴KCAL電視台，某個月他們光是水費就多了600元，因為車主私自使用店外的水龍頭。而且就算店家設立告示，禁止RV等大型車輛過夜停靠，但這些車主還是置之不理，一位居民抱怨，市府可能根本不知道該拿它們怎麼辦。

居民雖然可以自己花錢請拖吊場處理，但如果車主就是不願出面，拖吊業者還得在沒有市府補助情況下，自行吸收報廢費用。一輛棄置RV送到回收廠的費用約為1000元，因此很多業者根本不想插手。萬一住家或店面附近出現棄置車輛，最後一個辦法就是撥打1-800-ABANDON專線，由洛市交通局或警察單位處理。