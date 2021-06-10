3種疫苗任選接種 橙縣衛生局長親上陣為民注射

橙縣衛生局華裔局長周昭龍親自參與接種行列，為居民注射疫苗。(亞美老人服務中心提供)

亞美老人服務中心(AASCSC – Asian American Senior Citizens Service Center)6日與橙縣 衛生局及爾灣 市政府合作，從上午9時起在爾灣市鑽石廣場設立新冠疫苗 接種站，提供三種新冠疫苗選擇：輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、及嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，方便不同年齡層的居民接種疫苗。

亞美老人服務中心當日動員30多位義工和職員到場幫忙，橙縣衛生局華裔局長周昭龍(Clayton Chau)醫師也親自加入醫療團隊，橙縣縣政委員魏格納(Don Wagner)、爾灣市長康恩(Farrah Khan)、市議員郭正明(Anthony Kuo)均到場表示支持。

爾灣鑽石廣場總裁徐真理(Alethea Hsu)醫師表示，贈送商場禮卡作為現場抽獎禮品，接種站在近中午時分已完成約250劑新冠疫苗接種，以剛獲接種資格的青少年居多。主辦單位將於三周後在同一地點，再次設立流動接種站，並提供多種疫苗選擇。

亞美老人服務中心營運長王頌茹說：「亞美老人服務中心即與橙縣衛生局密切合作，為高齡和低收入弱勢群體提供服務。今年1月10日，亞美老人服務中心設立橙縣第一個流動新冠疫苗接種站，密集為聖塔安那市三座老人公寓中，不開車、不通英語、沒法上網預約的長者安排接種疫苗。之後，團隊的服務範圍擴展到橙縣許多疫情艱困社區，為亞太裔、拉丁裔、非裔、跨性別(LGBTQ)等不同年齡階層的弱勢群體施打新冠疫苗。迄今團隊策畫執行了60場的流動接種站，服務人數超過3萬名。」

亞美老人服務中心兩位共同會長程東海、吳俊毅表示：「成功舉辦新冠疫苗接種活動，最大功臣是橙縣衛生局、爾灣市政府、以及爾灣鑽石廣場，他們在規畫、活動宣傳、場地布置、多元語言翻譯、到疫苗提供都全力以赴，希望讓爾灣市早日達到疫苗接種率八成以上的目標，迎接橙縣及加州全面重啟。」