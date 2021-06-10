接種站員工 偷走528張空白疫苗卡

網路上有售賣假疫苗卡。(美聯社)

波莫那會展中心（Pomona Fairplex）疫苗 接種場的僱員阿赫梅（Muhammad Rauf Ahmed），涉嫌竊取528張空白疫苗接種卡。洛縣 拉汶市（La Verne）警局8日宣布已經逮捕阿赫梅；洛杉磯檢方9日依竊盜重罪起訴現年45歲的阿赫梅。

加州 的新冠疫苗與接種卡雖然免費提供，但空白的合法接種卡在黑市往往可以賣到每張15元以上。洛縣檢察長賈斯康(George Gascón)強調，偷取疫苗卡或販賣偽造接種卡，既不道德又觸犯法律，而且可能讓許多民眾意外感染到致命病毒。

拉汶市警局表示，訪查結果顯示，阿赫梅竊取空白接種卡後，用私家車運離現場，員警在進一步跟監後，在他棲身的旅館內找到更多接種卡。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）曾呼籲，民眾不應該在家中印製疫苗接種卡，更不應該購買非法的接種卡，因為這些來路不明的接種卡可能威脅其他人的生命安全，因此構成犯罪。

聯邦貿易委員會表示，缺乏標準方法來證明是否接種了疫苗或檢測結果呈陰性，為騙子敞開了大門，一些公司和大學可能會創建自己的驗證流程，而其他公司和大學則依靠誠實的自我報告。

隨著加州將於6月15日全面解除封鎖，許多場所將需要提供新冠疫苗接種證明，聯邦當局警告說，詐騙者正在尋找寧願撒謊也不願被注射的人。

真疫苗接種卡是免費的，但聯邦調查局發現，網上也有銷售仿冒的假疫苗卡。政府網站建議民眾提前與航空公司或活動場所聯繫，了解其驗證方式，而不是與辦假證的騙子共享個人信息。

阿赫梅預定8月25日接受提審，案件的其他細節，拉汶市警方仍在調查之中。