弱勢獨老、殘障打疫苗 宜借重家醫

加州政府老齡機構負責人Kim McCoy Wade參加視訊會議。（記者啟鉻／翻攝）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）8日舉辦視訊研討會，主題是讓高風險不易接觸到的年長者、殘障及少數族裔群體接種疫苗 。而獨居出行不便、跟不上新科技、不諳英語阻礙著該群體接種疫苗。與會者呼籲發揮媒體作用、社區單位合作、注重家庭協助，確保高風險群體接種疫苗。

參與研討會的有加州 年長者管理機構官員Kim McCoy Wade，作家Dr. Louise Aronson，加州老齡委員會成員，年長者幫助機構執行長Anni Chung，全美非營利HelpAge機構執行長Cindy Cox-Roman，以及年長者及殘障人士維權組織執行長Jessica Lehman等。

與會者表示，目前加州儘管有超過半數年長者接種疫苗，但不同族裔群體及弱勢群體仍有差異。而西裔、非裔等群體接種率相對較低，與白人及亞裔 形成鮮明對比。而這些群體年長者及殘障者接種率更低，風險也最高，更容易因新冠病毒喪失生命。

所以要確保年長者更容易接種疫苗，傳播準確資訊，社區及醫療單位協助鼓勵接種疫苗。同時與會者也認為現有醫療資源對那些獨居老人、殘障者及無法利用新科技用英語交流的群體，資源不對稱照顧關懷不足，這也是該風險群體無法盡快接種疫苗的主要原因之一。

華裔Anni Chung服務的機構在舊金山地區。她表示，當地部分華人年長者對接種疫苗沒有信心，也有一些人因無法出門，不諳英語，無法獲得疫苗接種準確資訊，不願意接種疫苗，或者聽天由命，產生沮喪心態。為了讓這部分弱勢群體接種疫苗，她與社區合作，在接種疫苗站提供年長者、殘障者營養品，同時還與家庭醫生合作。因為該群體對家庭醫生信任，同時還舉辦各種宣導活動，登門拜訪傳播正確資訊，讓當地年長者、殘障人士施打疫苗比例大幅上升。

Cindy Cox-Roman還提出該機構推行方案與大家分享，即確保接種疫苗站地點到達交通更方便快捷，與家庭醫生合作，傳播疫苗接種資訊管道準確通暢，家庭成員能分享疫苗接種資訊，建立推廣與導引機制，避免資訊誤導。與會者表示，年長者、殘障者是社會相對弱勢群體，存在自我封閉情況，所以有必要提升這個群體生活信心，希望媒體多報導該群體故事，放大群體在社會上的重要性。