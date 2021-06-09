加州15日重啟 費若籲進出學校、醫院仍須戴口罩

洛縣公衛局局長費若。（檔案圖）

加州訂6月15日開始全面重啟，相關新冠肺炎 疫情限制規定取消之際，洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）8日警告，部分場合戴口罩 、保持社交距離要求依然有效，包括學校、公共交通及醫療設施。

她表示，鑑於部分場所或出現未接種疫苗 者，仍有病毒傳染高風險，因此有必要通過戴口罩及保持社交距離，避免病毒可能傳播。據8日統計，當日新增新冠肺炎感染者186例，新增死亡13例。

費若表示，仍然存在高風險場合，包括學校、托幼設施、營地、醫療護理設施、高風險聚會場所、室內大型活動場地及公共交通。她認為，對於這些場所，公衛部門將發布新衛生規定。

她指出，州公衛機構尚未發布自6月15日全面重啟後相關規定，但州府已經決定將遵循聯邦疾病防治中心（CDC）要求，允許完成接種疫苗民眾可以不戴口罩，但未接種疫苗者須繼續戴口罩。

在工作場所也有額外限制，由加州職業安全與健康委員會（Cal-OSHA）於上周通過的決定，目前尚未實施，即所有室內工作人員繼續戴口罩，無論是否接種疫苗，若一人在單獨房間工作或確定室內所有人都接種疫苗，若沒有任何新冠肺炎感染症狀，可以取消戴口罩，或者業者能向未接種疫苗者提供N95口罩。同時Cal-OSHA建議，室外工作場所一般情況下無需戴口罩，一旦有萬人或更多人聚集場合，都要求工作人員佩戴口罩，無論是否接種疫苗。

費若還向縣政委員會提出，在CDC上月公布疫情新指南後，全美有五個州開始放開戴口罩規定，分別是伊利諾州、密西根州、新墨西哥州、紐約州及華盛頓州，這些地區的疫苗接種率約在57%以上，與洛杉磯縣類似，而且都有感染病例下降趨勢。她說，這是令人鼓舞的，我們希望繼續努力施打疫苗，一旦全面重啟後，依舊在社區保持低感染率。

洛縣16歲及以上至少接種一劑疫苗的居民，比例占總人口65%，有54%的居民約450萬人完全接種疫苗。但非裔年輕人及西裔居民接種比例仍較低。

據最新統計，洛縣自疫情開始以來總計新冠肺炎感染者124萬5400多例，死亡逾2萬4400例。