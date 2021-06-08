洛縣54%居民已完全接種 65%至少已打一劑

洛縣已有65%居民至少接種一劑疫苗。（聖安東尼奧醫院臉書）

據洛杉磯縣公衛局7日最新統計，全縣16歲及以上接種至少一劑疫苗 比例達65%，54%居民完全接種疫苗。有望達到聯邦預訂在7月4日，70%人口的疫苗接種率目標。接種落後人群包括非裔 年輕人及西裔居民，洛縣 將繼續提供疫苗接種服務。

洛縣已啟動機動疫苗接種，目標是接種較弱的社區，本周將派出237個機動疫苗接種站，自7日開始洛縣分階段關閉大型疫苗接種中心。這是疫情發生以來，一周內部署最多機動疫苗接種站。本周洛縣總計有各類疫苗接種點達765個。

洛縣公衛局7日確認三例新增死亡病例，和134例新確診新冠病例，上項統計可能反映周末的報告延遲。

洛縣縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，29歲以下非裔及西裔年輕人接種疫苗比例是同年齡段白人、亞裔居民接種人數的一半。從統計結果看，16歲及以上年齡層，41%非裔居民、48%西裔居民接種疫苗，而同年齡群體，亞裔接種比例是71%，白人63%。

蘇麗絲表示，影響非裔年輕人及西裔居民接種疫苗意願低的因素有多種，還有居民未獲得更完善的接種資訊，尤其29歲以下年輕人。她希望已接種疫苗者與他人分享體驗、施打疫苗的好處，完成接種就可以有更多外出機會，且可以做更多事情。

6月15日開始，州府擬解除大部分疫情限制規定。洛縣公衛局官員強調，工作場合仍要遵守加州職業安全與健康管理局規定，該機構近日通過職員在工作場所繼續戴口罩要求，除非該場所每位工作人員都接種疫苗。只要有人未接種，每個人都需在工作場戴口罩。